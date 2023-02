Morre Germano Mathias, compositor de 'Minha Nega na Janela', aos 88 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu o sambista Germano Mathias nesta quarta-feira (22) aos 88 anos. A informação foi confirmada por sua filha, Eliana, a este jornal. O músico havia sido internado em um hospital para tratar uma anemia e contraiu pneumonia, causa de sua morte.

Germano é considerado um ícone do samba paulistano. Surgiu na música brasileira em outubro de 1955, quando ganhou um concurso de calouros na rádio Tupi. No ano seguinte, a música "Minha Nega na Janela", de sua autoria, estourou nas rádios.

Chamado de "o catedrático do samba", fez fama com canções como "Senhor Delegado" e "Guarde a Sandália Dela". É conhecido pelo estilo sincopado e por usar uma tampa de lata na percussão —técnica que diz ter aprendido com engraxates que frequentavam a praça da Sé no passado, quando a Catedral ainda não tinha sido aberta.