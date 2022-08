Morre Olivia Newton-John, estrela de 'Grease' e voz de hits como 'Physical', aos 73

A atriz e cantora Olivia Newton-John, estrela do filme "Grease: Nos Tempos da Brilhantina", morreu na manhã desta segunda-feira (8), aos 73 anos, anunciou seu marido, John Easterling, numa publicação feita em sua página no Facebook. A causa da morte não foi confirmada, mas ela tratava um câncer nos últimos anos.

"A dama Olivia Newton-John morreu em paz em seu rancho na Califórnia nesta manhã, cercada pela família e por amigos. Nós pedimos a todos que por favor respeitem a privacidade da família neste momento difícil", escreveu Easterling, mencionando o título que ela recebeu da Coroa britânica.

"A Olivia foi um símbolo de triunfos e esperança pelos cerca de 30 anos em que compartilhou sua jornada com o câncer de mama. Sua inspiração para uma cura e sua experiência pioneira com medicina vegetal continuam com a Fundação Olivia Newton-John, dedicada à pesquisa na área. No lugar de flores, a família pede que doações sejam feitas em sua memória."

A atriz e cantora foi inicialmente diagnosticada com câncer de mama em 1992. Em maio de 2017, ela anunciou que após 25 anos de remissão a doença havia retornado e se espalhado para a região lombar. Em 2013, ela ainda havia descoberto um tumor no ombro. Desde então, Newton-John fazia tratamentos com radioterapia e ervas medicinais, incluindo o uso de óleo de cannabis.​

Seu par romântico em "Grease", John Travolta usou as redes sociais para lamentar a morte. "Minha querida Olivia, você deixou todas as nossas vidas muito melhores. Seu impacto foi incrível. Eu te amo muito. Nós te veremos na estrada, onde estaremos juntos novamente. Seu Danny, seu John", escreveu o ator, citando o nome de seu personagem no longa.

O icônico musical de 1978, uma adaptação do espetáculo homônimo criado por Jim Jacobs e Warren Casey para a Broadway, marcou época e até hoje é celebrado como um dos clássicos do cinema americano. Nele, Newton-John vivia Sandy, adolescente australiana recém-chegada a um colégio americano, onde reencontra um amor de verão.

A trilha sonora reuniu sucessos como "Summer Nights", "You're the One That I Want" e "Hopelessly Devoted To You", criada especialmente para ela cantar na versão cinematográfica da trama. A química foi tanta que ela e Travolta voltaram a contracenar em "Embalos a Dois", de 1983, que não decolou entre público e crítica, mas foi celebrado pela trilha sonora, encabeçada por "Twist of Fate".

Newton-John nasceu em Cambridge, no Reino Unido, em 1948, mas foi criada em em Melbourne, na Austrália. Aos 14 anos, ela deu início à vida como cantora, depois de montar um grupo feminino ao lado de amigas.

Ela, então, começou a se apresentar em diversos programas da televisão australiana, até ser descoberta por produtores que a levaram de volta para o Reino Unido, onde gravou seu primeiro single, "Till You Say You'll Be Mine". Mas o sucesso só viria mesmo em 1973, com "Let Me Be There", que alcançou o top dez das paradas americanas.

No ano seguinte, ela foi escolhida para representar o Reino Unido no Festival Eurovisão da Canção, com a música "Long Live Love". Ela terminou em quarto lugar, no mesmo ano em que a banda sueca Abba venceu a competição com "Waterloo".

Daí em diante, Newton-John lançou uma série de sucessos musicais, impulsionados por sua voz angelical e o jeito doce. Entre eles estiveram "I Honestly Love You", "Have You Never Been Mellow", "Please Mr. Please", "Something Better to Do", "Let It Shine", "Come on Over", "Don't Stop Believin'" e a incomparável "Physical", que causou furor com sua letra sugestiva e um videoclipe excepcionalmente sexy, em 1981.

Com a carreira no auge, ela foi convidada para estrelar, então, a adaptação cinematográfica de "Grease". A jornada pelo cinema foi breve, mas incluiu ainda outro marco dos musicais americanos —"Xanadu", de1980, despedida de Gene Kelly das telonas que marcou a década.

Sua música-título, bem como o resto da trilha sonora, feita em parceria com a Electric Light Orchestra e que incluía "Magic", contrastou com o fiasco crítico com o qual "Xanadu" foi recebido.

Apesar de ter sido indicado a seis prêmios Framboesa de Ouro, destinado aos piores do ano, o longa se tornou cult e, hoje, é lembrado como uma fantasia divertida e despretensiosa, além de um retrato do que viria a ser a juventude oitentista americana, lembrada muitas vezes com patins nos pés.

Ao todo, Newton-John venceu quatro Grammys —performance country feminina, por "Let Me Be There", gravação do ano e performance pop feminina, ambas por "I Honestly Love You", e vídeo do ano, por "Physical". Ela foi indicada a outros oito gramofones dourados e emplacou cinco canções no topo das paradas americanas.

Olivia Newton-John deixa, além do marido, a filha Chloe Lattanzi.