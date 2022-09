Morre Rainha Elizabeth II, aos 96 anos

O Palácio de Buckingham confirmou, agora há pouco, a morte da Rainha Elizabeth II, aos 96 anos. A monarca, que já estava sob supervisão médica após agravamento de seu estado de saúde, morreu no Castelo de Balmoral, na Escócia.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W