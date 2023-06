Morre Tanah Corrêa, diretor teatral e pai de Alexandre Borges, aos 82 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator e diretor teatral Athanazildo Corrêa Neto, conhecido como Tanah Corrêa, morreu nesta madrugada aos 82 anos, em Santos (SP).

A informação foi confirmada ao UOL pela Santa Casa de Santos, hospital onde o artista estava internado desde o dia 10 de junho. A causa de morte não foi divulgada.

Ao longo de sua carreira, Tanah dirigiu peças de teatro como "Os Saltimbancos", de Chico Buarque", e "O Sonho de Alice", produzida com Roberto Carlos, e teve pequenos papéis em novelas como "Anjo Mau" e "O Rei do Gado". Ele é pai do ator Alexandre Borges.

Nascido em Bauru (SP), o diretor "adotou" Santos como sua cidade e também se dedicou à política do município. Foi assessor e secretário de Cultura nos anos 80 e, em 2020, foi candidato a prefeito pelo partido Cidadania. Ele recebeu 0,33% dos votos e não se elegeu.

O diretor teatral deixa a mulher, Orleyd Faya, e dez filhos.