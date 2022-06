Morte de Maurílio completa seis meses, e mãe posta foto de tatuagens

Após seis meses da morte do cantor Maurílio, que fazia dupla com Luiza, a mãe do cantor publicou em uma rede social, nesta quarta-feira (29), uma foto de tatuagens que a família fez em homenagem a seu filho. ''6 meses sem você, mas com a certeza de que aqui é só uma passagem e em breve nos veremos novamente. Saudade filho'’, escreveu Odaisa Delmonte.

A foto mostra as tatuagens nos braços de três pessoas, que não foram identificadas no post. ''Maurílio vive em nossos corações'', diz o texto marcado na pele. Maurílio morreu em 29 de dezembro de 2021 com diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, em Goiânia. Ele sofreu três paradas cardíacas momentos depois da participação na gravação de um DVD.

No último Dia das Mães, o primeiro de Odaisa sem o filho, ela também fez uma publicação em que lembrou uma mensagem que recebeu de Maurílio no passado. Na publicação, ela reescreveu a homenagem que recebeu.

''Não tem um dia que eu não queria estar ao seu lado, só pra estar. Pra gente tomar um café, ir na casa da minha vó, da minha tia, no bistrô, participar das suas experiências na cozinha. Só de ter a senhora perto, me sinto bem e seguro. Espero poder retribuir todo esse amor que a gente não precisa mostrar, mas que nasceu e nada apaga. Te amo mãe, feliz dia das Mães.''

Morte de Maurílio

Conhecido pelo hit "S de Saudade", Maurílio ficou internado no Hospital Jardim América, onde chegou a apresentar melhoras, apesar do estado grave. Após algumas semanas, o sertanejo foi transferido para o Instituto Ortopédico de Goiânia. Os médicos haviam retirado as medicações sedativas de Maurílio e os rins voltaram a funcionar. No entanto, ele teve uma piora por conta de uma disfunção hepática e morreu.

No dia 27 de maio, quase cinco meses após a morte de Maurílio, Luíza retornou aos palcos e se emocionou durante a festa de lançamento do novo álbum dos sertanejos Matheus e Kauan. “Quero mandar um beijo para todos os fãs de Luíza e Maurílio que fizeram história com a gente, e ela vai continuar com essa história. E o Maurílio, que pessoa! A gente tem que lembrar com o maior carinho dessas pessoas que nos deixaram um legado", disse Matheus.