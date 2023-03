Mulher de ex-jogador Luís Fabiano anuncia separação ao descobrir filha fora do casamento

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Casada com o ex-jogador de futebol Luís Fabiano, Juliana Paradela anunciou o fim do relacionamento nesta quinta-feira (9). A influenciadora fez questão de revelar o motivo da separação: uma traição do agora comentarista da ESPN. Ela também contou que ele será papai de uma filha, fruto da relação extraconjugal.

"Hoje, pela manhã, recebi a notícia de que minhas filhas vão ter uma irmã! Sim. Filha do meu ex-marido Luís Fabiano com sua amante! Acabei de dar a notícia para nossas filhas e toda família! Parabéns, papai 'Fabuloso'", escreveu Juliana nos stories do Instagram destacando a palavra "Ex-marido".

Luís Fabiano defendeu clubes como Guarani, Ituano, Ponte Preta, São Paulo, Vasco, Porto (Portugal) e Sevilla (Espanha) e se aposentou dos gramados em 2021. Ele era atacante e ficou conhecido no futebol pelo apelido de "Fabuloso". Casado desde 2005 com Juliana, os dois são pais de Giovanna, Gabriella e Giulie. A assessoria do ex-jogador disse que ele não comentará o caso.