Mulher de Lucas Buda reclama de traição e ganha enxurrada de seguidores

Camila Moura, esposa ou melhor, ex-esposa de Lucas Henrique, usou suas redes sociais para desabafar sobre o flerte do brother com Pitel. No Instagram, a professora de História afirmou que acredita que a atitude do marido configura uma traição:

“Para mim, traição não é só beijar na boca. E o Lucas sabe disso, ele entrou sabendo disso. A partir do momento que você tem a intenção, que você tem o flerte, que você está ali para o ‘tudo ou nada’ para conquistar a pessoa, para mim, Camila, isso já é uma traição”.

Após as polêmicas ela declarou torcida para Davi e conquistou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Ela seguiu desabafando e confirmou que o relacionamento dos dois, de cerca de 15 anos, teria chegado ao fim.