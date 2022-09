Mulher de William Bonner comemora quarto ano de casamento

A fisioterapeuta Natasha Dantas, de 41 anos, comemorou o quarto ano de união com o jornalista William Bonner, de 58 anos, com uma foto do casal no meio de flores e uma declaração de amor.

"Como eu amo nós dois", ela disse em foto postada nas redes sociais. Os dois aparecem rindo muito e se beijando.

Ela também mostrou um ursinho de pelúcia com um coração na mão e a data do casamento. "Nosso quarto 8 de setembro", disse.

O casamento civil da fisioterapeuta e do apresentador do Jornal Nacional (Globo) aconteceu no dia 8 de setembro de 2018, um ano e cinco meses após assumirem o relacionamento.

Antes do namoro com Natasha, Bonner foi casado durante 26 anos com a jornalista Fátima Bernardes, de 59, com quem teve os trigêmeos Laura, Vinícius e Beatriz, de 24.

Atualmente a jornalista e apresentadora namora o deputado federal Túlio Gadelha, de 34.

No ano passado, Natasha respondeu com bom humor à pergunta sobre ciúmes de Bonner. "Ele é um gato, e eu não sou ciumenta. Imagina se eu fosse. Socorro! O homem é bonito, vamos combinar. Eu que lute".