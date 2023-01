Mulher expulsa de show de Gusttavo Lima diz que jogou água após comentários políticos dele

A arquiteta Virgínia Bandeira, que foi expulsa do show do cantor Gusttavo Lima, em Fortaleza, no último sábado (31), após jogar uma garrafa de água nele, se pronunciou na segunda-feira (2). Em um post que já soma mais de 30 mil curtidas nas redes sociais, a arquiteta afirmou que se indignou com comentários de teor político feitos pelo cantor durante o evento.

“O que aconteceu na verdade foi que me indignei com a conotação política dada pelo cantor durante o show de réveillon onde foi paga caro para me divertir e acabar tendo que participar de um ato político em prol de um ex-presidente que tanto massacrou os brasileiros”, disse.

Na sequência, ela contou que, após os comentários, a reação dela e de várias outras pessoas foi levantar a mão e fazer o “L” de Lula e que, por conta disso “logo no início do show, ele se dirigiu a mim falando que eu merecia o bom e o bom era ele, nesse momento repeti o gesto fazendo o L”, frisou.

Em seu pronunciamento, a arquiteta também reconheceu que pode ter se excedido e que ainda aguarda a devolução do valor pago no ingresso. “Eu estava numa festa onde é natural que as pessoas bebam, e posso ter me excedido na minha reação em repúdio a ele, e tenho humildade suficiente de reconhecer o meu excesso. Ainda estou aguardando a devolução do valor que foi pago no ingresso, conforme ele me prometeu e garanto que nada vai pagar a reparação do transtorno que a atitude do músico causou a mim e consequentemente na minha família”, afirmou, ressaltando que tem uma filha de 13 anos que está recebendo ofensas nas redes sociais.

Desrespeito

Virgínia Bandeira também detalhou que se sentiu desrespeitada porque em dado momento do show o cantor contou que “participava de um ‘campeonato de punheta’, numa declaração total de desrespeito, o que só aumentou minha indignação, já que tenho uma filha menor de idade e não gostaria que estivesse lá assistindo isso”, declarou.

Ela também disse que está recebendo apoio da família e de amigos, e que não iria se manifestar sobre o assunto, mas que decidiu fazê-lo porque apenas um lado da história havia sido divulgado. “O que aconteceu comigo, pode acontecer amanhã com qualquer um em um momento de fraqueza”, disse.

O Daqui procurou a assessoria do cantor e solicitou um posicionamento sobre a situação, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Entenda o caso

O cantor Gusttavo Lima expulsou uma mulher durante seu show no último sábado (31), em Fortaleza. Ele realizava a apresentação quando a mulher atirou bebida em direção ao artista duas vezes. Na terceira, Gusttavo reagiu e pediu para seus seguranças retirarem a foliã do local.

O cantor também disse que a mulher não tinha respeito: “Respeito é o mínimo, viu coleguinha? Respeito não se compra, você nasce com ele. E por falar em respeito, você não tem”. O vídeo foi publicado por Renato Sertanejeiro no Instagram e circula nas redes sociais.