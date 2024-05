Mulher impressiona por semelhança com Andressa Suita

Uma seguidora viralizou nas redes sociais por parecer com a modelo e influenciadora, Andressa Suita. Lila tem 35 anos e mora em Goiânia. Ela publicou um vídeo explicando que não tem parentesco com a modelo e agradeceu os elogios.

O perfil de Lila viralizou no início do mês.

Nos comentários do vídeo, que teve mais de 930 mil visualizações, Andressa concordou com a semelhança: “Uau, que gata... Precisamos urgente de um encontro”, disse a mulher do cantor Gusttavo Lima.

“Eu sou filha única, sou virginiana e faço 36 anos em agosto... São apenas coincidências: somos do mesmo estado”, explicou Lila. Já Suita completou 36 anos em janeiro e tem dois irmãos.

Nas redes sociais, Lila compartilha a rotina dela de treinos, maquiagem, culinária e treinos.

“Sou casada há 18 anos e sou mãe de dois meninos lindos”, contou. Ela ainda conta que é confundida com a Andressa repetidamente.

“São muitas pessoas que me param na rua falando que a gente se parece muito. Eu fico muito feliz por esses comentários”, finalizou.