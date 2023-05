‘Mulheres de Areia’ retorna ao ar, 30 anos depois

A rivalidade das gêmeas Ruth e Raquel, ambas vividas por Gloria Pires, vai voltar às tardes da Globo a partir de junho, no Edição Especial. Com um elenco estrelado que inclui nomes como Susana Vieira, Humberto Martins, Andrea Beltrão, Nicette Bruno e muitos outros, Mulheres de Areia conta a história da disputa entre as duas irmãs pelo mesmo homem, o bem-sucedido empresário Marcos Assunção (Guilherme Fontes).

Idênticas na aparência, mas com personalidades totalmente diferentes, Ruth é verdadeiramente apaixonada por Marcos, enquanto Raquel só pensa em conquistá-lo para melhorar de vida. Depois de passar um período dando aulas na escola primária de uma fazenda, a doce e bondosa Ruth volta a morar com a irmã e os pais Isaura (Laura Cardoso) e Floriano (Sebastião Vasconcelos) na fictícia cidade de Pontal DAreia, no litoral fluminense.

Também de volta à região litorânea para auxiliar nos negócios da família, Marcos logo fica encantado ao encontrar a professora, e eles engatam um namoro, mas não imaginam que Raquel, extremamente ambiciosa, planeja se aproveitar da semelhança com a irmã para tentar conquistar o rapaz, de olho em sua fortuna.

Para a tristeza de Ruth, Raquel consegue se casar com Marcos. Mas a gêmea má, mesmo depois da união, continua se encontrando com seu amante, Wanderlei (Paulo Betti), dono de um caráter tão duvidoso quanto o dela. A traição é descoberta por Tonho da Lua (Marcos Frota), um artista que cria belas esculturas na areia da praia. Ardilosa, Raquel convence Marcos de que o rapaz não é uma pessoa confiável e o empresário prefere acreditar na esposa.

Apesar de não estar mais sob a ameaça de Tonho, Raquel não esquece o que ele lhe fez e passa a persegui-lo, acabando com a tranquilidade do escultor. Em meio a tudo isso, Ruth sofre por não conseguir tirar Marcos de seu coração e por vê-lo casado com sua irmã, enquanto o poderoso Virgílio Assunção (Raul Cortez), pai de Marcos, é contra o casamento do filho.

Escrita por Ivani Ribeiro e com direção geral de Wolf Maya, Mulheres de Areia foi baseada em sua versão original, exibida em 1973, e na obra O Espantalho. A trama foi lançada na TV Globo em 1993, na faixa das 18 horas, e já foi reexibida na emissora em 1996, 2011, e também em 2015 no Canal Viva.

Além da elogiada atuação de Gloria Pires, o personagem de Marcos Frota também se destacou na trama. Tonho da Lua conquistou o público com sua sensibilidade e garantiu momentos emocionantes à história. Assim como na versão de 1973, as esculturas de areia de Tonho da Lua eram feitas pelo ator Serafim Gonzalez, que, desta vez, contava com o auxílio do filho, Daniel. Os dois chegavam às gravações três horas antes da equipe e faziam até quatro esculturas por dia.

Angra dos Reis e Tarituba serviram de locações para as gravações, que contaram também com uma cidade cenográfica erguida nos Estúdios Globo, nos anos 90. Para tornar críveis as cenas em que as personagens Ruth e Raquel contracenavam, foram pesquisadas diversas técnicas de duplicação de imagem. O resultado foi o uso de sofisticados recursos tecnológicos, além de uma dublê, Graziela di Laurentis, que gravou as cenas de costas e perfil das irmãs.

Entre tantos motivos para cativar os telespectadores ao longo de gerações, a abertura icônica com a música Sexy Iemanjá, de Pepeu Gomes, é uma das primeiras memórias que vêm à cabeça quando o assunto é <FI10>Mulheres de Areia</FI>. Na abertura, a modelo Mônica Carvalho surge ora na água, ora na areia, simbolizando a oposição entre as gêmeas Ruth e Raquel. Efeitos de computação gráfica fazem com que as imagens da modelo fiquem de costas uma para a outra, até que ela se transforma numa única mulher.



Outros hits embalaram a trilha sonora da novela, como os nacionais Ai, Ai, Ai, Ai, Ai (Ivan Lins), Pensando em Minha Amada (Chitãozinho e Xororó), Gita (Raul Seixas) e Ovelha Negra (Os Fantasmas). A trilha internacional conta com os clássicos Easy (Faith No More), Sweat (A La La La La Long) (Inner Circle) e No Ordinary Love (Sade).

Mulheres de Areia – Edição Especial vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo após o Jornal Hoje. A obra tem autoria de Ivani Ribeiro com colaboração de Solange Castro Neves. A direção é de Carlos Magalhães com Ignácio Coqueiro e direção geral de Wolf Maya. A novela ainda conta com Daniel Dantas, Vivianne Pasmanter, Eloísa Mafalda, Paulo Goulart, Evandro Mesquita, Oscar Magrini e grande elenco.