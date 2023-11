Murilo Huff apresenta projeto ‘Ao Vivão’ na Arena Multiplace

Do projeto de uma live despretensiosa no meio da pandemia para uma turnê que abraça todo o País. É esse o resumo do "Ao Vivão", de Murilo Huff, que ganhou três discos disponíveis nas plataformas digitais e, a partir deste sábado (11) e domingo (12), promove apresentações por Goiânia.

Os shows, realizados na Arena Multiplace, têm participações de nomes como Edson e Hudson, Paulo e Nathan e DJ Netto, e apresentam as diversas canções que Huff entoa em trabalhos anteriores e sucessos de outros artistas.

Aos 28 anos, o cantor e compositor, ex de Marília Mendonça, vive na capital goiana e diz amar a cidade natal: “Não existe a menor possibilidade de me mudar para outro lugar. É a melhor cidade do Brasil”, diz.

“É uma apresentação diferente, de mais de três horas de show, onde eu vou cantar as principais músicas do "Ao Vivão" ao lado de outras canções que marcaram minha carreira. É uma retrospectiva do que já foi feito e do que vem por aí”, adianta ele.

Os ingressos estão disponíveis a partir de R$125, através do link. O Arena Multiplace está localizado no Setor Alto da Glória, em Goiânia.