Murilo Huff homenageia o pequeno Leo, filho com Marília Mendonça, pelo aniversário

O cantor Murilo Huff homenageou seu filho com Marília Mendonça, o pequeno Leo Dias Mendonça Huff, que completa três aninhos nesta sexta-feira (16). Em uma postagem nas redes sociais, o sertanejo escreveu sobre o amor que sente e o quão importante é o menino.

"Hoje faz 3 anos que você veio ao mundo e me ensinou sobre o maior amor que alguém pode sentir. TE AMO MEU FILHÃO", diz a postagem. Em quarenta minutos, a publicação já atingiu mais de 60 mil comentários.

A ex-participante do programa da TV Globo Big Brother Brasil (BBB), Ivy Moraes também parabenizou a criança. "Coisa mais linda. Parabéns príncipe. Que Deus te abençoe e guarde sempre! Seja muito, muito feliz", escreveu.

"Léo é imensamente abençoado por tê-lo como pai, e eu fico imaginando o quão grato e orgulhoso esse pequeno é e será para sempre do papai incrível que o Senhor concebeu a ele. Obrigada por me permitir vivenciar esse amor tão lindo entre vocês! Que esse pequeno seja imensamente abençoado e feliz. Amo vocês!", comentou o perfil Teamurilo, que é um fã clube do cantor.