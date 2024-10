Murilo Huff lança música com Ana Castela

O sertanejo Murilo Huff, de 28 anos, fala sobre um amor não superado na música "Peça Íntima", parceria com Ana Castela, de 20 anos, e lançada nesta semana.

“Sempre tive vontade de fazer um feat com a Ana. Estava esperando o momento certo, queria uma música que combinasse com a gente. Quando recebi "Peça Íntima", na hora senti que poderia ser essa. Fiquei muito feliz quando ela topou entrar nessa comigo, abraçou a música e a ideia do clipe, tudo... O resultado está massa demais”, disse ele.

“O que mais me chamou atenção nessa letra é que acredito que as pessoas vão se identificar. Em algum momento da vida, acho que todos acabam vivendo uma saudade dessa, encontra algum objetivo que faz lembrar uma pessoa e vem toda uma nostalgia na cabeça”, acrescenta, o cantor, que atualmente namora a influenciadora e empresária Gabriela Versiani.