Murilo Huff mostra filho, fruto do relacionamento com Marília Mendonça, tocando bateria

O cantor Murilo Huff, de 28 anos, encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo de Léo, de 4 anos, fruto do relacionamento que teve com Marília Mendonça. No início da semana, o sertanejo publicou um vídeo no Instagram em que ensinava o menino a tocar bateria.

“Evoluindo”, escreveu Huff na legenda. Nas imagens, é possível ver que o artista ensina o menino a tocar o instrumento musical e fica feliz em ver como o filho tem aprendido a fazer música.

Nos comentários, vários famosos se derreteram pelo desempenho de Léo, entre eles a influenciadora Gabriela Versiani, a namorada de Murilo.

“A meia alta é o charme. Sou louca por vocês”, disse ela, comentando a roupa do enteado.

“Não tinha como não puxar o talento musical”, comentou uma fã.