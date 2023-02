'Não consigo mais me apaixonar', desabafa Whindersson Nunes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Whindersson Nunes contou que, depois da forma como suas ex-parceiras foram tratadas na internet, não consegue mais se envolver romanticamente:

"É muito triste ver alguém querendo lhe dar carinho mas você já sabendo que esse lugar aqui é muito cruel com as pessoas", escreveu no Instagram.

O desabafo foi feito nos comentários de um vídeo de Junior Caldeirão, cujo parceiro também foi atacado na internet. Whindersson disse que se identifica: "Amigo, jamais querendo comparar, mas é por isso que não consigo mais me apaixonar".

"Parece que de uma hora pra outra não temos mais personalidade, nem podemos ser um bom parceiro, nem temos nada de interessante a não ser o que conquistamos com muito esforço, as pessoas começam a falar absurdos e começam a deixar quem a gente vive maluco da cabeça, a ponto de transformar tudo que era bonito em um terror."

Whindersson se solidarizou com Alessandro, parceiro de Junior Caldeirão: "Eu desejo ao Alessandro muito amor e entendimento de Deus, que isso um dia seja só uma história pra contar, se ele precisar de alguém pra conversar, ou até mesmo você quiser conversar é só me chamar! Um abraço, Deus abençoe vocês!"