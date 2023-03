'Não vou gastar dinheiro para limpar minha imagem', diz Piqué

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quase um anos após o anúncio da separação de Shakira, Gerard Piqué contou que vive em paz mesmo com toda a polêmica envolvendo traições e disputas judiciais contra a cantora. Pela primeira vez, o ex-jogador revelou que não está preocupado com sua imagem pública e assumiu estar feliz. Ele confirmou o namoro com Clara Chía e que está "fazendo o que queria". Piqué não citou nominalmente a artista colombiana com quem foi casado por 11 anos.

"No dia em que eu morrer, olharei para trás e espero ter feito tudo o que queria", avisou Piqué durante a entrevista ao jornal espanhol 'El Pais'. "Quero ser verdadeiro comigo mesmo. Não vou gastar dinheiro para limpar minha imagem. As pessoas com quem me preocupo e amo são as que me conhecem. Eu não me importo com o resto. Canalizo minha energia para estar com meu povo e dar a eles o que tenho. Estou muito feliz", ressaltou à publicação.

Ele não quis falar sobre Shakira, que fez até música alfinetando Piqué e Clara, e repetiu a resposta que já tinha dado a uma rádio espanhola na terça-feira (21) ao dizer que não ia falar sobre a ex-mulher porque "não estava com vontade". Questionado se ele tinha sido "afetado pela separação midiática" , Piqué respondeu: "Não vou comentar, não estou afim disso. Todos têm sua responsabilidade de tentar fazer o que é melhor para seus filhos", desconversou.

Piqué ressaltou que sua prioridade são os dois filhos Sasha, de 10 anos, e Milan, 8. "Esse é o trabalho de todos os pais com filhos. É nisso que estou focado e esse é o meu trabalho como pai", afirmou ele.