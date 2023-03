Na reta final da gravidez, Tamy Contro anuncia separação de Projota

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tamy Contro, 30, anunciou nesta quarta-feira (29) que seu casamento com Projota, 36, chegou ao fim.

A influenciadora está grávida de pouco mais de oito meses de Otto, seu segundo filho com o cantor. Eles já são pais de Marieva, de três anos.

Questionada por um seguidor nas redes sociais, Tamy confirmou a separação.

"Como estou emocionalmente instável por conta da gravidez, não quero falar mais detalhes desse assunto. Minha prioridade está sendo tentar ficar forte por conta das crianças. Espero não só que me entendam, mas que me mandem boas vibrações. Sei que Deus tem um plano maior para mim. Seguimos...", escreveu ela, em uma publicação no Instagram.

Projota e Tamy estão juntos há cerca de sete anos. Eles se casaram em 2019, em uma cerimônia para 300 convidados na Capela da PUC, em São Paulo.

A reportagem tenta contato com Projota, caso o músico deseje se posicionar sobre o assunto. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.