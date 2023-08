Na UTI, cantor Regis Danese fala da família e está ansioso para alta, diz médico

O cantor Regis Danese, de 50 anos, falou da família para o médico dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e disse estar ansioso para receber alta. O artista sofreu um acidente de carro em Jaraguá e passou por uma cirurgia na madrugada desta quinta-feira (31), no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Segundo Alan Kagan, coordenador da cirurgia-geral da unidade, a cirurgia durou duas horas e Regis deve deixar o hospital em três dias. O artista ainda deve fazer uma cirurgia no punho.

O artista, conhecido pela música "Faz Um Milagre em Mim", sofreu um acidente de carro a caminho de um show na cidade de Ceres, na região central de Goiás, no início da noite de quarta-feira (30).

O último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), informou que Regis passou por um exame de tomografia computadorizada que atestou a fratura de três costelas, esterno (osso localizado na parte central da caixa torácica) e punho.

A princípio havia sido descartada a necessidade de cirurgia, no entanto, conforme a nota, “por se tratar de um quadro de trauma grave, onde novas lesões podem ser diagnosticadas nas próximas 24h, a transferência (para Goiânia) foi providenciada, para observação e novos exames.

”Após o acidente, o cantor passou pelo primeiro atendimento no Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino Amorim - HEJA, onde foi constatado quadro de politraumatismo. Paciente estava consciente, orientado e recebeu medicação para dor", dizia a nota.

Acidente

O cantor dirigia o carro quando bateu contra um caminhão na BR-153, em Jaraguá, região central do estado. Ele estava acompanhado do irmão, Daniel Danese, que não teve ferimentos. O caminhoneiro também não se machucou.

De acordo com a PRF, o carro do cantor invadiu a pista contrária no final de uma curva. Regis faria um show em comemoração aos 70 anos de Ceres, organizado pela prefeitura. Em comunicado publicado nas redes sociais, a organização do evento lamentou o episódio e informou o cancelamento do show.