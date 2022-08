'Nada contra, nada a favor', diz Zezé sobre namoro de Wanessa com Dado

Zezé Di Camargo, de 60 anos, falou pela primeira vez sobre o romance de Wanessa com Dado Dolabella. O cantor não se esquivou e foi direto em dizer "não ter nada contra", mas também "nada a favor" pelo reencontro do casal 18 anos após o primeiro namoro dos dois.

"Eu não tenho nada contra", disse ele ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Em seguida, questionado se tinha algo a favor, o sertanejo então respondeu: "Nada também".

Na semana passada, o próprio Dado deixou escapar pela primeira vez que, sim, está feliz com sua vida amorosa. Desde que foram vistos juntos em 13 de julho, os dois têm fugido de perguntas sobre terem reatado o namoro.

No entanto, em entrevista ao programa "Fofocalizando" (SBT), o ator, ao ser questionado pelo repórter Fofoquito se está feliz no amor, respondeu de forma afirmativa com um "graças a Deus". O famoso, entretanto, evitou falar o nome da amada, mas agradeceu os desejos de felicidades do repórter ao casal: "Amém", disse.

"Toda vez que eu falo de alguma coisa da vida, eu falo do amor. E eu sei que você está numa fase muito boa que é o amor. E quem não gosta dessa fase? Porque amar é muito bom! E você está muito feliz, né?", perguntou o repórter. "Graças a Deus", disse o ator.

"E quanto tempo você já está namorando com a Wanessa?", questionou. "Que isso?", declarou o famoso aos risos. "Eu amo vocês, eu gosto, não adianta. Que vocês sejam muito felizes", desejou Fofoquito. "Amém, todos nós", completou Dado.

NAMORO

O ator e a cantora voltaram a se relacionar após o divórcio dela e de Marcos Buaiz, que ficaram juntos por 17 anos, com quem tem dois filhos.

Desde então, eles já foram vistos juntos em um retiro espiritual na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, onde o ator mora, e também posaram para fotos no aniversário de Dado, que completou 42 anos no dia 20 do mês passado.

Entre idas e vindas, Wanessa e Dado namoraram em 2000 e terminaram definitivamente em 2004. O relacionamento dos artistas foi marcado por brigas e polêmicas. Em 2009, após boatos de que não gostava do ex-genro, Zezé Di Camargo se posicionou sobre o assunto: "Ele acha que não gosto dele, mas não tenho nada contra o Dado. Gostaria muito de reencontrá-lo para esclarecer algumas coisas", disse o cantor.