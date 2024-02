Naiara Azevedo reinventa o visual para Carnaval 2024 com a magia da liberdade capilar

Neste Carnaval 2024, Naiara Azevedo decidiu se jogar de cabelo solto – literalmente! A cantora sertaneja, sempre antenada nas tendências, mergulhou de cabeça na liberdade capilar e escolheu, por orientação da estrategista e consultora de imagem, Maris Tavares, a especialista Eliana Martins para dar aquele toque mágico com o famoso Mega Hair micro emborrachada.

Eliana, a fada madrinha dos cabelos, compartilhou um pouquinho sobre essa parceria com Naiara: "Foi um prazer incrível criar looks capilares para a Naiara arrasar no Carnaval. Nosso objetivo foi além da beleza, buscamos conforto e, claro, a saúde dos fios. Cada acessório foi pensado para brilhar tanto quanto a Naiara no palco, respeitando a essência do Carnaval e a personalidade dela."



Naiara não deixou pedra sobre pedra e fez questão de testar cada look, de perucas estilosas a franjas que dá pra trocar como quem troca de roupa, sem falar no Mega Hair que é puro charme. Tudo pensado para que cada momento dela no palco seja uma nova surpresa para o público.



A escolha de Naiara por essa diversidade capilar fala muito sobre como o Carnaval é aquele momento do ano em que a gente pode se soltar e ser quem quiser. E com a ajuda de Eliana Martins, ela promete transformar cada show em uma explosão de estilos, cores e, claro, muita música boa.