Naiara Azevedo vai gravar novo trabalho no Araguaia

As areias de Aruanã serão palco de gravação para o novo DVD da cantora Naiara Azevedo, que promete uma vibe praiana e intimista. Intitulado Araguaia, o DVD será gravado no próxima semana, no dia 6 de agosto em uma praia localizada às margens do Rio Araguaia.

O audiovisual contará com regravações de grandes hits do gênero e deve ser lançado no próximo verão.

Apesar de ser paranaense, Naiara escolheu as margens goianas do rio para a produção audiovisual, afinal, Goiás é conhecido como a terra do sertanejo.

A gravação do DVD terá uma duração total de quatro dias, com direito a uma imersão, onde a cantora fará camping com colegas compositores para compor músicas para o seu projeto de inéditas.

Para Naiara, o novo trabalho será um marco na carreira. “Uma das coisas mais fortes na cultura do estado de Goiás é a temporada do Araguaia”, compartilhou via assessoria.

“Eu moro em Goiânia desde 2015, mas só esse ano que tive a oportunidade de conhecer o Rio Araguaia, e de fato eu me apaixonei! Foi aí que surgiu a ideia de aproveitar essa temporada e gravar um projeto lá. A simplicidade de um projeto sertanejo intimista somada com o Rio Araguaia como cenário natural é algo que resume bem a minha essência”, acrescentou.