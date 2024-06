Nando Reis e Anavitória se apresentam em Goiânia, neste sábado (22)

Ana Caetano e Vitória Falcão, o duo Anavitória, junto com Nando Reis, estão na estrada com a "Turnê dos Namorados - Palavras Iguais Dizendo Coisas Tão Diferentes". Eles se apresentam neste sábado (22), no Centro de Convenções da PUC Goiás, no Jardim Mariliza, em Goiânia.

O show promete uma mistura de hits como "De Janeiro a Janeiro", "Ai, Amor", "Pra Você Guardei o Amor", "Trevo" e "Relicário". A abertura dos portões será às 19 horas.

Os artistas se reúnem após seis anos da primeira parceria. Após a apresentação na capital goiana, eles seguem para Brasília e Salvador.

A conexão entre Anavitória e Nando Reis começou a ser desenhada em agosto de 2017, quando a dupla apresentou um especial com músicas de Nando e o artista adorou, contatando-as logo depois.

O show terá um gostinho especial para o duo, pois Goiânia é a terra natal de Ana, que foi criada em Araguaína (TO), onde mais tarde conheceu Vitória durante férias da faculdade e formou a parceria, em 2014. No ano seguinte, elas lançaram o primeiro disco da carreira.

“A cidade é cenário de grandes memórias da minha infância e adolescência. Nunca morei, cresci no Tocantins, mas toda minha família é daí e boa parte das minhas férias foram na capital. Eu amo demais. Sinto uma coisa boa”, disse ela.