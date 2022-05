Nerivan, da dupla com Nerildo, conta trajetória de superação até a fama

Por trás das placas de publicidade que anunciam a dupla sertaneja de Aparecida de Goiânia, Nerildo & Nerivan, há uma história construída a próprio punho. Com uma lona preta e tinta branca, Nerildo Marques da Silva, de 53 anos, e Osmar Florindo Santana, de 50, aproveitaram um contrato com uma empresa de publicidade para divulgar a dupla nas rodovias de Goiás e outros estados.

Osmar Florindo, o Nerivan, explicou que a dupla utilizava o lado de trás das placas de publicidade para improvisar a divulgação. "A placa tem dois lados, o lado A e o lado B. Nós colocávamos a lona e escrevíamos de preto e branco: Nerildo e Nerivan, sucesso no Brasil", conta.

Com muita disposição pelas rodovias de Goiás, os cantores passaram a improvisar letreiros em postes e até mesmo em árvores. "Começamos a colocar as placas e espalhar no Brasil inteiro." No início da carreira, há 20 anos, a dupla ainda não havia se apresentado oficialmente com o nome artístico que anunciavam e, por isso, evitavam contar para as pessoas que os próprios sertanejos é que instalavam as placas.

"Um dia, um cara curioso demais, isso foi entre Ceres e Rialma. Na entrada, ele viu uma placona, eu mais o Nerildo, nós estávamos instalando a placa, nós mesmos. Aí parou um cara lá e falou: rapaz, quem são esses caras aí? Eles moram onde? Falamos pra ele: nós trabalhamos pra eles, eles são de São Paulo", relatou Nerivan.

A estratégia inusitada da dupla sertaneja virou meme na internet. O humorista Jacques Vanier chegou a levar o letreiro da dupla para os Estados Unidos, passando por Holywood, em Los Angeles, e fazendo brincadeiras com shows da dupla em Las Vegas (veja vídeo ao final do texto). Nerivan disse que os cantores gostam das brincadeiras. "A gente fica feliz porque as brincadeiras que o pessoal faz com a gente são brincadeiras construtivas', afirma.

Eles já se apresentaram em festas de rodeio, pecuária, casamentos, boates e até em um circo. "Nós fizemos um show uma vez em Pontalina, num circo, há muitos anos. Fomos contratados, lotamos o circo e, quando anunciou Nerildo e Nerivan, o locutor falou: o povo não quer ver vocês cantarem, só quer ver vocês", contou Nerivan em tom bem humorado.

Carreira

A escolha do nome da dupla demorou cerca de 4 meses. O objetivo era encontrar um nome para o Osmar que rimasse com o nome de Nerildo. "Tinha que colocar um nome com N que rimava. Aí colocou Nerivaldo, fomos estudando, estudando uns 3 a 4 meses, aí chegamos no Nerivan", conta Osmar, que assumiu o nome artístico.

A dupla segue em plena atividade e realiza de 8 a 12 shows por mês. A banda é formada por cerca de 15 pessoas e não tem empresário. "Nós somos nossos empresários, nós tomamos conta da nossa carreira', explicou Nerivan. Os principais destinos dos cantores, além de Goiás, são o Distrito Federal, Tocantins, Minas Gerais e São Paulo.

A contratação de um show de Nerildo & Nerivan varia de R$ 30 mil até R$ 70 mil. Em tom bem humorado nas redes sociais, a dupla mostra o dia a dia de shows e também divulga suas produções. A nova promessa dos cantores é a música "suco de confusão", que foi gravada em Goiânia e deve ser lançada nas próximas semanas.

Entre os lançamentos autorais recentes estão as músicas "Caso Pensado", "Bebendo e Chorando", "Larga Eu pro Cê Ver", "Máquina Quente" e "Bebendo De Novo". Nas apresentações eles também cantam músicas de outros sertanejos consagrados, como Bruno & Marrone, Milionário & Jose Rico, Gino & Geno, Rio Negro & Solimões.

Vale do São Patrício

O cantor relatou ainda sobre a origem pobre da dupla como cortadores de cana-de-açucar na propriedade do ex-governador de Goiás, Otavio Lage de Siqueira. "Nós éramos cortador de cana da região de Barro Alto, Goianésia. A gente cortava cana na época para o nosso governador que tá no céu hoje, o Otavio Lage", contou.

Segundo Nerivan, nessa época ele já cantava em bares de Barro Alto com Nerildo, que não é seu irmão biológico, mas que o acompanhava desde a juventude. "Nós somos a dupla sertaneja dos cortadores de cana do Vale do São Patrício. Nós somos os famosos cortadores de cana boia fria, não temos vergonha de falar isso não, nós somos orgulhosos."