Neymar envia jatinho particular ao Rio Grande do Sul com carregamento

O jogador de futebol Neymar também abraçou a causa do Rio Grande do Sul e enviou ao estado água, produtos de higiene e demais mantimentos aos necessitados pelas enchentes que assolam a região. Os produtos foram entregues por meio do jatinho particular do atacante.

Ele publicou a boa ação pelas redes sociais e avisou que só o fez para servir de exemplo.

“Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais”, começou na postagem. “

Não curto postar tudo o que faço ou ajudo, porque quem faz é pelo coração e não por engajamento... Estou aqui de longe orando para que tudo volte ao normal”, emendou ele, agradecendo aos pilotos e todas as pessoas envolvidas, inclusive, seu pai.