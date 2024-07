Nicolas Prattes vai correr a Maratona Olímpica de Paris

O ator Nicolas Prattes, de 27 anos, faz parte de um grupo privilegiado de corredores. Ele será um dos atletas amadores que vão correr a Maratona Olímpica de Paris 2024 e percorrer o trajeto de 42,195 km.

“Vou correr a Maratona Olímpica de Paris 2024. Nem sei o que dizer, só quero curtir esse momento, celebrar a vida e viver esse sonho”, comemorou ele, que á namorado da apresentadora Sabrina Sato, nas redes sociais.

Essa é a primeira vez na história que uma Olimpíada abre, para amadores, o mesmo percurso que os atletas de elite. As provas acontecem no dia 10 de agosto. A elite larga pela manhã, enquanto os amadores farão a prova no período noturno