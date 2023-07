No Limite - Amazônia terá final sem votação do público; veja como será dinâmica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Limite - Amazônia estreia no próximo dia 18 de julho e terá novidades em sua dinâmica. A Globo adianta, em comunicado oficial nesta sexta-feira (7), que o grande campeão será decidido por meio de um desafio. Os participantes que chegarem à final dependerão exclusivamente de suas próprias habilidades para levar o prêmio para casa -ou seja, sem votação do público, como foi nas últimas edições do programa.

"Observamos a repercussão do público em relação à decisão por votação popular e buscamos referenciar a nossa primeira temporada, em 2001. Desta vez, cada um depende apenas do seu desempenho individual - não apenas físico, mas também mental e social", explica Gabriel Jacome, diretor de conteúdo da TV Globo.

Além disso, os participantes terão muitas surpresas a cada episódio, de acordo com a emissora, alimentando o jogo psicológico com diversas reviravoltas. Além disso, o reality será mais imersivo, com ângulos diferentes de captação das imagens.

A nova temporada de No Limite - Amazônia estreia no dia 18 de julho, às terças e quintas, após "Terra e Paixão".