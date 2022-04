'No Limite': nova temporada ganha mais dias de exibição, participantes anônimos e novo apresentador

O cenário é de tirar o fôlego: praias paradisíacas, dunas, fauna e flora praticamente intocadas. Mas, apesar das lindas imagens, as belezas naturais são apenas um pano de fundo para os desafios selvagens que os participantes de No Limite enfrentam ao longo das próximas semanas. A partir da terça-feira, dia 3 de maio, Fernando Fernandes comanda a estreia da nova temporada do reality, que chega em 2022 ainda mais radical e cheio de novidades.

Neste ano, são 24 participantes disputando entre si o prêmio de R$ 500 mil – desta vez, todos anônimos. Divididos em duas tribos, os competidores precisam aprender a sobreviver com pouquíssimos recursos e a trabalhar em equipe, superando as adversidades da convivência em grupo em um ambiente inóspito.

Os novos participantes foram apresentados na noite de terça-feira, na Globo. Entre eles, está o goiano Victor Hugo de Castro, que é natural de Goiânia e tem 27 anos. Formado em Produção Cultural, ele trabalha como redator publicitário. “Para ganhar o programa, vou fazer o que for necessário. Se eu tiver de mentir ou trair uma aliança, vou fazer”, confessa. Sobre as provas, Victor garante que tem força para aguentar as provas de resistência: “Acho que vou arrasar”.

Neste ano, Fernando Fernandes assume o comando do No Limite. Reality show não é uma novidade na vida do atleta - ele teve uma participação marcante na segunda edição do BBB - mas comandar o No Limite é algo diferente, e especial, para um amante do mundo dos esportes, atleta profissional, tetracampeão de paracanoagem e amante dos esportes outdoors. Na televisão, já apresentou o quadro Sobre Rodas no Esporte Espetacular e também o Além dos Limites, no Canal Off.

Toda essa experiência inspira ainda mais o novo apresentador, que fala com propriedade sobre a nova aventura. “Eu sou o próprio No Limite, é o meu estilo de vida. Sempre assisti ao programa e me imaginava participando, agora, ser o apresentador é a realização de um sonho. Este é ‘o’ projeto da minha carreira e estou feliz demais. Quero extrair o máximo de cada um dos competidores, que eles consigam superar seus próprios limites”, conta Fernando.

Outra novidade é um pedido dos fãs. Agora o reality ganha mais dias de exibição, às terças e quintas, depois de Pantanal. E aos domingos, após o Fantástico, quando Ana Clara comanda o A Eliminação, onde os dois participantes eliminados da semana se encontram ao vivo para rever os principais momentos de suas trajetórias no reality. “Mais um ano trabalhando nesse programa e, dessa vez, com uma missão diferente. Fico feliz demais pela equipe confiar no meu trabalho.”

A dinâmica do jogo

O cenário paradisíaco tem nome próprio no programa: Praia Dura. Assim que chegarem, os competidores são divididos em duas tribos e encaram uma prova que define a escolha dos acampamentos. Eles começam o jogo sem nada, somente com suas mochilas. Todo o restante deve ser conquistado: sacos de dormir, iniciador de fogo, lonas para proteger da chuva, entre outros itens básicos para sobreviverem isolados no meio da natureza.

A cada programa, as tribos enfrentam duas provas: uma de privilégios, onde garantem alguns itens básicos para o acampamento, e outra de imunidade. Ao final, o grupo que perder o segundo desafio encara o Portal de Eliminação e todos da equipe precisam votar em um dos seus para deixar a competição. O No Limite é um jogo vai além da convivência. É preciso resistência física e mental para chegar até a final.

“Neste ano, temos um elenco maior e uma locação que não é fácil, uma região com mangue, praia, coqueiral, rio... numa hora está um sol maravilhoso e 20 minutos depois pode cair uma tempestade”, conta o diretor LP Simonetti. Sobre os desafios desta edição, o diretor artístico revela: “O projeto vai evoluindo e a gente não para de ter ideias. Criamos provas muito mais difíceis e um programa mais radical, com a convivência ainda mais extrema. Temos uma dinâmica mais interessante e ainda mais difícil para eles”.

Depois de uma temporada somente com ex-BBBs, que marcou o retorno do No Limite em 2021, neste ano todos os participantes do reality são anônimos – por pouco tempo. O público conheceu os competidores desta edição nesta terça-feira (26), logo antes da final do BBB 22. E os perfis prometem! São competidores das cinco regiões do País, com diferentes idades, estilos de vida, condições sociais e personalidades.

“O No Limite é um programa diferenciado, as pessoas precisam ter ‘fogo nos olhos e faca nos dentes’. Estamos felizes com o elenco que reunimos, com gente de diferentes idades, corpos, de todo o País e, o principal, ninguém fazendo corpo mole. Todo mundo quer vencer”, garante Angelica Campos, diretora geral do programa.