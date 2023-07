‘No Limite’: Nova temporada valoriza cultura e tradições dos povos da Amazônia

Pela primeira vez, o "No Limite" (Rede Globo) ganha um novo cenário: imensidão da Amazônia. Nessa edição, o reality traz para o jogo elementos da cultura e tradições indígenas e ribeirinhas.

Consultora da temporada, Vanda Witoto é mulher

indígena do povo witoto, liderança política no Amazonas e ativista dos direitos ambientais, direitos humanos e da população indígena. Ela ainda atua na área da saúde, como técnica de enfermagem, e como educadora da língua e cultura witoto.

“O Estado do Amazonas tem a maior população indígena do País, com a maior floresta tropical do mundo, a maior bacia hidrográfica do planeta. E como chegar com respeito a esse território? A partir da escuta de quem vive aqui”, avalia.

Programa especial

Nesta quinta-feira (13), após "Cine Holliúdy", vai ao ar o "No Limite – Programa Zero". “O Programa Zero vai dar o clima do que vem por aí, vamos conhecer mais sobre os povos, sabedoria e cultura local. Também vamos descobrir mais detalhes da temporada”, revela Fernando. A nova temporada do "No Limite – Amazônia" estreia no dia 18 de julho, às terças e quintas, após "Terra e Paixão".