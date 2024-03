‘No Rancho Fundo’, nova novela das seis da TV Globo, estreia em abril

Em pouco menos de um mês, o público vai poder acompanhar No Rancho Fundo, uma comédia romântica que se passa no sertão do Cariri e conta a história dos Leonel Limoeiro, família chefiada por Zefa Leonel (Andrea Beltrão), e os encontros e desencontros amorosos da mocinha Quinota (Larissa Bocchino). Criada e escrita por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, a novela concluiu recentemente algumas das gravações, que aconteceram em São Paulo e Minas Gerais.

“A Quinota é uma personagem que não tem medo e é inspirada por esse lugar do descobrir. É uma menina que acredita nas pessoas, por isso vai se frustrar muitas vezes, mas ela está sempre ali para tentar e está sempre pelo outro também. É uma personagem maravilhosa, por ser muito forte e, ao mesmo tempo, muito dócil. Está sendo muito gratificante fazer parte dessa equipe. Aprendo muito, como artista, estando no meio de pessoas que admiro tanto”, celebra Larissa.

Em "No Rancho Fundo", alguns personagens da novela "Mar do Sertão" de 2022, outra parceria entre Mario Teixeira e Allan Fiterman, estão de volta, com novas histórias e com a chance de refazer suas vidas – oportunidade que eles podem ou não aproveitar. Sobre as aproximações entre as duas tramas, o autor explica: “Não é uma continuação. Elas se aproximam no universo do sertão brasileiro. A primeira se passava em um local muito seco e sofrido. Aqui mostramos outro lado do sertão, mais verde e pujante”, conta Mario.

“Eu quis fazer um crossover, pegar personagens carismáticos, mesmo sendo vilões, e retratá-los novamente. Alguns vão insistir em seus erros e outros vão tentar refazer a vida”, complementa.

Antecipamos alguns desses personagens a partir de hoje. Conhecido nas bandas de Canta Pedra, Padre Zezo (Nanego Lira) agora comanda uma paróquia maior e mais próspera em Lapão da Beirada. Por isso, é chamado, pejorativamente, de Monsenhor José de Botas. Além de rezar pelas almas e pela paz mundial, Padre Zezo cobra a boa atuação do prefeito e será confidente de Zefa Leonel (Andrea Beltrão).

Quem também está ciscando por esses terreiros é Floro Borromeu (Leandro Daniel), agora livre dos serviços comunitários e com o nome limpo. Além do mais, está de cargo novo: foi aprovado no concurso para delegado em Lapão da Beirada. No trabalho, Borromeu conta com a ajuda do guarda Marconi (Renan Mota) na tentativa de manter a ordem.

No Rancho Fundo é criada e escrita por Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman. A obra é escrita com a colaboração de Marcos Lazarini, Dino Cantelli, Angélica Lopes e Renata Sofia. A direção geral é de Pedro Brenelli e a direção é de Bernardo Sá, Carla Bohler e Larissa Fernandes. A produção é de Silvana Feu e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.

Pedra no sapato

O lema de Zefa Leonel e de seu marido, Seu Tico Leonel (Alexandre Nero), é “onde come um, comem dois”. Mas nessa casa, na verdade, comem dez: além dos filhos Quinota (Larissa Bocchino), Zé Beltino (Igor Fortunato) e Juquinha (Tomás de França), Tia Salete (Mariana Lima), a irmã de Zefa Leonel, e os agregados Benvinda (Dandara Queiroz), Margaridinha (Heloísa Honein), Nastácio (Guthierry Sotero) e Aldenor (Igor Jansen), completam essa família.

No entorno da região onde vive a família existem áreas de garimpo que, há muito tempo, se acredita estarem escassas, apesar de alguns garimpeiros seguirem por lá como o perigoso Jordão Nicácio (Alejandro Claveaux). Mas a persistência de Zefa Leonel, e a esperança de ajudar a família vão colocá-la diante de algo que vai transformar suas vidas. O achado de uma pedra preciosa vai garantir à família o acesso a um universo luxuoso jamais visto, quiçá sonhado. De Lasca Fogo eles partem rumo a Lapão da Beirada, vivendo um choque cultural e civilizacional.