Noite ao som de Marcos Antônio no Quintal do Jajá

MPB, samba e pop rock serão os ritmos do Quintal do Jajá nesta sexta-feira (18), durante o show acústico do músico Marcos Antônio, que terá entrada gratuita para o público. A partir das 20 horas, ele fará uma apresentação no estilo voz e violão, interpretando sucessos de Caetano Veloso, Djavan, Alceu Valença, Tim Maia, Zé Ramalho, Paralamas do Sucesso, Jota Quest, Legião Urbana, Diogo Nogueira, Cartola e Zeca Pagodinho, entre outros.

O cantor e violonista Marcos Antônio tem mais de 30 anos de carreira e já tocou ao lado de nomes como José Augusto, Paulo Miklos, Gilberto Gil, Só Pra Contrariar e Benito di Paula. Antes de apreciar o show, o público poderá aproveitar as promoções especiais do Happy Hour na sexta-feira. Das 17h30 às 20 horas, a casa terá uma ação voltada para os amantes de drinks como Gin Tônica, Aperol Spritz, caipirinha, caipiroska, Cozumel e Cuba Libre.

Quem pedir dois drinks iguais ganhará o terceiro. Já para quem prefere cerveja, o espaço gastronômico e cultural oferecerá duas marcas com desconto. Além disso, será possível pedir petiscos por um valor menor durante o Happy Hour, entre eles quibes recheados com catupiry, bolinhos de arroz recheados com queijo, batata frita e as duas versões do tira-gosto especial Quarteto Eclético, a tradicional e a caipira.

Para fazer reservas ou obter mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (62) 98484-7100, que também atende pelo WhatsApp. O estabelecimento, que ficará aberto até a meia noite, está localizado na Rua 15 nº 538, no Setor Central, em Goiânia, em frente à Praça Dr. Carlos de Freitas.

Serviço

Show de MPB, samba e pop rock no Quintal do Jajá com Marcos Antônio

Data: 18 de março (sexta-feira)

Horário de abertura da casa: 17h30

Horário da apresentação: 20 horas

Local: Quintal do Jajá (Rua 15, nº 538 – Setor Central)

Contato: (62) 98484-7100

Entrada: gratuita

A casa tem promoções de bebidas e petiscos no Happy Hour