Noite de jazz traz atmosfera inebriante para Goiânia, nesta sexta (19)

Brasileira referência no jazz com reconhecimento internacional, Leny Andrade dará o tom do próximo Som no Sax Promenade da próxima sexta-feira, 19 de abril, em mais uma edição do Som no Sax, que acontece no Promenade Goiânia, no setor Marista. Na voz de Mirian Marques e quarteto, a noite promete envolver o público na atmosfera inebriante deste estilo musical.

Considerada “um misto de Sarah Vaughan e Ella Fitzgerald da bossa nova" pelo jornal The New York Times, a cantora Leny Andrade lançou 34 álbuns entre 1961 e 2018 ao longo de sua carreira, com destaque para A Sensação (1961) e Estamos Aí (1965). Leny se formou no Conservatório Brasileiro de Música, foi intérprete de compositores importantes como Antônio Carlos Jobim e Djavan, e chegou a ganhar o Grammy Latino em 2007 com o músico Antônio César Camargo Mariano.

Voz da noite, Mirian Marques tem a missão de traduzir um pouco do talento e legado de Leny Andrade, que morreu ano passado, aos 80 anos, no Rio de Janeiro. Seu currículo a credencia para a tarefa. Cantora há 20 anos, ela também é trombista, compositora, arranjadora e preparadora vocal, além de ser professora de canto popular na Universidade Federal de Goiás. Em sua carreira, já lançou dois álbuns: Eu sou assim, em 2020, e o EP Mother, em 2021. Ela também foi a idealizadora do HER JAZZ, grupo dedicado à música instrumental e vocal, conduzido por mulheres.

Para a apresentação, Mirian será acompanhada pelos músicos Gleyson Andrade na guitarra, Bruno Rejan no baixo e Jader Gomes na bateria. “Será uma grande homenagem a uma diva da improvisação vocal, que é Leny. Ela deixou um grande legado na música do jazz brasileiro, da voz na improvisação. Então, as pessoas que forem ao show, vão poder ter um pouco da improvisação vocal, que está presente tanto na música da Leny Andrade, quanto na da Ella Fitzgerald, que faz parte também das minhas influências”. Para o show no Som no Sax by Promenade, Mirian será acompanhada por Gleyson Andrade na guitarra, Bruno Rejan no baixo e Jader Gomes na bateria.

O projeto Som no Sax Promenade acontece todas as sextas-feiras em Goiânia com uma proposta musical inédita. Consagrados músicos se unem para preparar um show temático e intimista, que tem se tornado uma atração única nas sextas-feiras. “É uma iniciativa voltada a promover uma experiência sensorial com a música. A ideia é trazer música de qualidade, com comida e bebida de qualidade. Toda semana temos uma temática diferente”, diz o DJ Múcio, responsável pela curadoria do projeto e pela discotecagem nos intervalos de cada apresentação.

Conhecido no meio musical pela experiência como músico, Múcio também participa da escolha da banda e do repertório. “O trabalho começa desde a escolha do artista a ser homenageado, da escolha da banda, do repertório, dos arranjos. Então, a curadoria é completa ”, explica. As apresentações começam sempre às 19h e a entrada custa R$ 30. Reservas para o evento podem ser feitas pelo WhatsApp e telefone 62 98290-5169.

Sobre o Promenade

Inspirado no lifestyle dos Jardins, em São Paulo, e outros bairros nobres mundo afora, o Promenade foi desenhado para se tornar um marco na arquitetura na cidade e unirá hospitalidade assinada pelo Grupo Emiliano, sofisticados apartamentos de alto padrão, cultura e alta gastronomia com uma charmosa praça em seu entorno. O estande do empreendimento conta com um café, o restaurante Sax Promenade, onde acontece o Som no Sax e uma galeria de arte para antecipar um pouco da experiência que o Promenade proporcionará quando ficar pronto.





Serviço:

Som no Sax Promenade – Leny Andrade

Atrações: Mirian Marques e DJ Múcio

Quando: Sexta-feira, 19 de abril, às 19h

Preço: R$ 30

Local: Promenade Goiânia – Rua Mario Bittar, esquina com a Rua 15, setor Marista

Reservas: 62 98290-5169