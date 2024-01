'Nosso Lar 2: Os Mensageiros' está entre as estreias da semana nos cinemas

ESTREIAS

Todos Menos Você

EUA, 2024. Direção de Will Gluck. Com Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp. Comédia romântica, 1h44. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 14h40, 16h50, 19h10 e 21h20. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 16h45, 19h15 e 21h45. CineMais Bougainville 3, dubl., às 16h10 e 21h30, e leg., às 19h. CineMais Portal Norte 2, dubl., às 16h, 18h40 e 21h10. CineMais Portal Sul 4, dubl., às 16h, 18h40 e 21h10. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 13h20, 15h50, 18h20 e 20h50. Cinemark Passeio 1, dubl., às 12h50, 15h15, 17h40 e 20h20 (sábado e domingo, às 12h30, 15h, 17h30 e 20h20). Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 15h30, 18h e 20h30. Kinoplex Goiânia 3, leg., às 13h20 e 20h (quinta, somente às 13h20). Kinoplex Goiânia 6, leg., às 21h20 (somente quinta). Bea e Ben são dois jovens que combinam um encontro após se esbarrarem nos corredores da faculdade em que estudam. Em uma noite quase perfeita, o jovem casal possui tudo para manter o contato: química, uma boa conversa e um incrível desejo um pelo outro. No entanto, o primeiro encontro não passa disso, e a relação de ambos esfria até pararem de se falar. Anos após a formatura, os dois acabam coincidentemente sendo convidados para o mesmo casamento na Austrália. Longe de casa e dos problemas, os dois acabam fazendo um trato, fingindo ser um casal para todos até o casamento acabar. Mas a tarefa se torna complicada quando os convidados e familiares percebem a antipatia que nutrem um pelo outro, fazendo com que tornem o trabalho mais convincente e os encontros mais frequentes.



Nosso Lar 2: Os Mensageiros

Brasil, 2024. Direção de Wagner de Assis. Com Edson Celulari, Fábio Lago, Aline Prado. Drama, 1h50. 14 anos. Buriti 5, às 14h45, 17h, 19h15 e 21h30. Cineflix Aparecida 4, às 14h, 16h30, 19h e 21h30. CineMais Bougainville 2, às 14h, 16h20, 18h50 e 21h20. CineMais Bougainville 5, às 15h20, 18h e 20h40. CineMais Portal Norte 3, às 15h30, 18h30 e 21h. CineMais Portal Sul 2, às 15h30, 18h30 e 21h. Cinemark Flamboyant 2, às 19h45 (somente quinta, sábado, segunda e quarta). Cinemark Flamboyant 7, às 14h30 (quinta). Cinemark Flamboyant 8, às 13h30, 16h, 18h30 e 21h. Cinemark Passeio 3, 14h30, 17h e 19h30 (sábado e domingo, extra às 12h). Cinemark Passeio 5, às 20h40 (segunda e terça, às 21h45). Cinemark Passeio 6, às 18h20 (quinta, segunda e terça). Cinépolis Cerrado 2, às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Cinépolis Cerrado 3, às 212h (sábado, extra às 13h30). CineX Oscar Niemeyer 2, às 18h45 e 21h. Kinoplex Goiânia 3, às 20h (somente quinta). Kinoplex Goiânia 4, às 14h, 16h20, 18h40 e 21h. Multicine Cidade Jardim 1, às 15h45, 18h10 e 20h30 (exceto sexta, sábado e domingo). Multicine Cidade Jardim 2, às 15h45, 18h10 e 20h30 (somente sexta, sábado e domingo). Sequência de Nosso Lar (2010), uma cidade astral onde espíritos vão para aprender lições e conhecimentos. No novo longa, André Luiz entra para um grupo de espíritos liderado por Ancieto com a missão de serem mensageiros. Eles partem para a Terra para acompanhar uma missão que tem o risco de fracassar. O propósito é ligar o mundo espiritual e a Terra. Juntos, o grupo se dedica a cuidar de três pessoas que fazem parte dessa missão, sem saber que são os escolhidos. Otávio, um jovem médium que não vem cumprindo com sua missão, Isidoro, um líder de casa espírita, e Fernando, um empresário.

Vidas Passadas

EUA, 2024. Direção de Celine Song. Com Greta Lee, Yoo Teo, John Magaro. Drama, 1h46. 12 anos, legendado. CineX Oscar Niemeyer 1, às 18h10 e 21h15. Kinoplex Goiânia 2, às 20h30. A história de Nora e Hae Sung, dois amigos de infância com uma conexão profunda, mas que acabam se separando quando a família de Nora decide sair da Coreia do Sul e se mudar para a cidade de Toronto. Vinte anos depois, os dois amigos se reencontram em Nova York e vivenciam uma semana fatídica enquanto confrontam as noções de destino, amor e as escolhas que compõem uma vida.

Anatomia de uma Queda

França, 2024. Direção de Justine Triet. Com Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado-Graner. Suspense policial, 2h31. 16 anos, legendado. Cinemark Flamboyant 4, às 18h40 e 22h. CineX Oscar Niemeyer 1, às 13h15 e 18h20. Um homem é encontrado morto na neve do lado de fora do chalé isolado onde morava com sua esposa, uma escritora alemã, e seu filho de 11 anos com deficiência visual. A investigação conclui se tratar de uma “morte suspeita”: é impossível saber ao certo se ele tirou a própria vida ou se foi assassinado. A viúva é indiciada, tendo seu próprio filho no meio do conflito: entre o julgamento e a vida familiar, as dúvidas pesam na relação mãe-filho

Príncipe Lú e a Lenda do Dragão

Brasil, 2024. Direção de Leandro Neri. Com Luccas Neto, Renato Aragão, Zezé Motta. Família, 1h49. 10 anos. Buriti 6, às 14h20, 16h35 e 18h50. Cineflix Aparecida 3, às 14h10, 16h30 e 18h50. Cinemark Flamboyant 2, às 14h50 e 18h20 (sábado e domingo, extra às 12h20). Cinemark Passeio 6, às 13h20 e 15h50 (sexta, sábado, domingo e quarta, extra às 18h20). Cinépolis Cerrado 7, às 15h, 17h30 e 20h. Kinoplex Goiânia 6, às 16h50 (quarta, às 16h40). O herdeiro de um reino encantado precisa combater um dragão para proteger todos, mas ele prefere pregar peças na família e nos amigos. O Príncipe Lu vai assumir o trono no Reino de Lucebra quando fizer 18 anos e, segundo a lenda, precisará combater o Dragão da Maldade e salvar o povo da Terra Média. Porém, ele não acredita na profecia e segue fazendo brincadeiras e pegadinhas pelo palácio. Depois de uma tragédia, ele precisará amadurecer e sair em uma grande missão.

EM CARTAZ

Turma da Mônica Jovem - Reflexos do Medo Direção de Mauricio Eça. Com Sophia Valverde, Xande Valois, Bianca Paiva. Aventura, 1h28. 10 anos. Buriti 4, às 13h40. Cine Ritz 2, às 14h. Cineflix Aparecida 1, às 14h35. Cinemark Flamboyant 7, às 14h40 e 16h50 (quinta, somente às 17h; sábado e domingo, extra às 12h30). Cinemark Passeio 5, às 13h50 (quinta, sexta e quarta; sábado, às 12h; segunda e terça, às 14h10). Cinépolis Cerrado 6, às 19h30. Kinoplex Goiânia 5, às 14h30. Multicine Cidade Jardim 2, às 16h35 (exceto sexta, sábado e domingo). O filme traz os amigos em uma nova aventura, agora na adolescência. Em uma nova escola e agora no ensino médio, o primeiro dia de aula já reservava uma surpresa: os amigos Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado. A turma decide se unir em uma missão para tentar salvá-lo, e, enquanto investigam o que está acontecendo, eles não demoram muito para perceber que podem estar lidando com uma ameaça muito maior do que imaginam. Marcando uma nova fase na vida dos amigos que estão juntos desde a infância, agora eles compartilham os medos e as inseguranças que surgem na adolescência em uma trama que mistura aventura e suspense, mas sem perder o jeitinho de sempre.



Segredos de um Escândalo

EUA, 2024. Direção de Todd Haynes. Com Natalie Portman, Julianne Moore, Charles Melton. Comédia dramática, 1h57. 16 anos, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 5, leg., às 20h20 (sexta, domingo e segunda). CineX Oscar Niemeyer 2, leg., às 16h30. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 13h. A história de Gracie e seu marido Joe, que é 23 anos mais novo que ela. O relacionamento dos dois começou quando Joe ainda tinha 13 anos, causando um escândalo nos jornais. Vinte anos depois de seu romance ter chegado às manchetes, o casal está se preparando para que seus gêmeos comecem o ensino médio e vivem uma vida tranquila. No entanto, suas rotinas viram de cabeça para baixo quando a atriz Elizabeth Berry vem estudar Gracie para um papel no cinema. Com um clima desconfortável na casa, Elizabeth segue todos os passos de Gracie, aprendendo todos os seus costumes e manias a fim de entrar na personagem da forma mais profunda possível, passando dos limites do que é aceitável. A dinâmica familiar se desenrola quando Joe percebe que perdeu sua juventude.



Mergulho Noturno

EUA, 2024. Direção de Bryce McGuire. Com Wyatt Russell, Kerry Condon, Amélie Hoeferle. Terror, 1h39. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 16h e 22h. Cine Ritz 1, às 18h. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 21h10. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 22h20 (sexta, domingo e terça, extra às 19h45). Cinemark Passeio 2, dubl., às 22h10. Cinemark Passeio 6, dubl., às 21h. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 22h20. Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 14h20 (exceto quarta). Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 21h05 (exceto sexta, sábado e domingo). O ex-jogador de beisebol Ray Waller acaba de se aposentar contra sua vontade devido a uma doença degenerativa e decide se mudar com a esposa, Eve, e os filhos Elliot e Izzy para uma casa nova. A residência tem tudo para ser o lar dos sonhos de qualquer um, incluindo uma enorme piscina na qual a família e os amigos se reúnem para um adorável dia de sol. Eles só não imaginam que, por trás da fachada perfeita, a casa esconde um tenebroso e malévolo segredo que pode colocar as vidas de todos eles em sério perigo.



Beekeeper - Rede de Vingança

EUA, 2024. Direção de David Ayer. Com Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson. Suspense, 1h45. 18 anos, legendado e dublado. Buriti 4, dubl., às 21h50. Cinemark Passeio 3, dubl., às 22h. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 21h45. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 21h20 (exceto quinta; quarta, às 21h30). Adam Clay é um homem aparentemente comum que esconde um grande segredo: ele é ex-agente de uma poderosa organização clandestina chamada Beekeepers (Apicultores). Em uma perigosa conspiração, Clay tem seu passado exposto para o mundo e, entre outros efeitos colaterais, acaba perdendo uma pessoa muito querida. Tomado pela fúria, ele parte em uma busca frenética por vingança contra aqueles que revelaram seu maior segredo. No entanto, em sua busca para colocar um ponto final no sistema criminoso responsável por sua perda, suas ações acabam tomando proporções nacionais ao envolverem governos e as instituições mais influentes do mundo, colocando-o na mira de diferentes organizações.



Os Rejeitados

EUA, 2024. Direção de Alexander Payne. Com Paul Giamatti, Da’vine Joy Randolph, Dominic Sessa. Comédia dramática, 2h14. 16 anos, legendado. CineX Oscar Niemeyer 1, às 18h20. CineX Oscar Niemeyer 2, leg., às 14h. Na data mais esperada do fim do ano, os alunos e professores do prestigiado internato Barton Academy se preparam para passar suas férias com as famílias e amigos. No entanto, um grupo conhecido como Os Rejeitados fica para trás, sem lugar ou pessoas para visitar. Paul Hunham, um professor altamente desgostado pelo corpo docente, sempre fica para trás e contra a sua vontade, é o responsável por cuidar dos estudantes que precisam ficar no colégio no feriado. Durante a tarefa, ele precisa lidar especificamente com Angus, um adolescente rebelde que está lidando de sua própria forma com a morte do pai. Entre gritos, perseguições no corredor, detenções e conversas, os dois acabam descobrindo mais sobre a vida com a ajuda da cozinheira-chefe da escola.



Meninas Malvadas, o Musical

EUA, 2024. Direção de Samantha Jayne e Arturo Perez Jr. Com Angourie Rice, Reneé Rapp, Tina Fey. Comédia musical, 1h52. 12 anos, legendado. Cinemark Flamboyant 7, às 19h05 e 21h35 (quinta; sexta, sábado, domingo e qwuarta, às 19h e 21h30; segunda e terça, às 21h45). Kinoplex Goiânia 2, às 18h. Filme inspirado na produção norte-americana Meninas Malvadas, de 2004. Seguindo a história original, o musical acompanha Cady Heron, uma jovem que se muda da África para os Estados Unidos e precisa começar uma nova vida, enfrentando dificuldades para se adaptar à mudança de rotina - principalmente no novo colégio. Entre os vários estudantes do North Shore, Cady conhece o grupo das garotas mais populares do local, comandado por Regina George, a abelha-rainha da escola. Inicialmente, Cady sente que as coisas podem funcionar e que ela consegue se encaixar entre as novas amigas, mas a situação começa a fugir do controle - principalmente depois que ela se apaixona pelo menino errado.



Wish: o Poder dos Desejos

EUA, 2024. Direção de Chris Buck e Fawn Veerasunthorn. Animação, 142h. Livre, dublado. Buriti 1, às 14h, 18h e 20h. Cineflix Aparecida 5, às 17h10. CineMais Bougainville 4, 3D, às 16h. CineMais Portal Norte 1, 3D, às 15h15 e 17h50. CineMais Portal Sul 1, 3D, às 15h15 e 17h50. Cinemark Flamboyant 4, às 14h10 (somente quarta). Cinemark Flamboyant 5, às 13h, 15h30 e 18h10 (terça, às 13h e 15h30; quarta, às 15h30). Cinemark Passeio 2, às 13h, 15h30, 17h50 (sábado e domingo, às 17h45) e 20h. Cinépolis Cerrado 3, às 14h30 (exceto sábado), 16h45 e 19h15. Kinoplex Goiânia 3, às 15h40 e 17h50. Kinoplex Goiânia 6, às 11h (somente sábado). Multicine Cidade Jardim 3, 3D, às 15h05 e 17h35. “Como surgiu a estrela dos desejos, sobre a qual tantos personagens desejavam?” Essa é a história de Asha, de 17 anos, uma otimista com uma inteligência afiada que se preocupa infinitamente com sua comunidade. Em um momento de desespero, Asha faz um apelo apaixonado às estrelas, que é respondido por uma força cósmica, uma pequena bola de energia ilimitada chamada Estrela. Juntos, elas enfrentam o mais formidável dos inimigos para salvar sua comunidade e provar que quando a vontade de um humano corajoso se conecta com a magia das estrelas, coisas maravilhosas podem acontecer.



Patos

EUA, 2024. Direção de Benjamin Renner e Guylo Homsy. Animação, 1h22. Livre, dublado. Buriti 4, às 15h30 e 19h50. Cine Ritz 1, 3D, às 13h40. Cineflix Aparecida 5, às 15h. Cinemark Flamboyant 4, às 14h10 (exceto quarta) e 16h20 (sábado e domingo, extra às 12h). Cinemark Flamboyant 5, às 13h (quarta). Cinemark Passeio 5, às 16h20 e 18h30 (sábado e domingo, extra às 14h10; segunda e terça, às 16h20). Cinépolis Cerrado 6, às 17h. Kinoplex Goiânia 2, às 13h50 (somente quinta), 14h (exceto quinta) e 16h. Multicine Cidade Jardim 2, às 14h30 (exceto seta, sábado e domingo). Uma família de patos é formada por Mack - o pai superprotetor -, Pam - a mãe exploradora -, e os filhos Dax e Gwen. Enquanto Pam tem o desejo de mostrar o mundo aos filhos, Mack só quer manter a família em segurança no lago em que vivem na Nova Inglaterra. Porém, quando um novo grupo de patos aparece no local com uma série de histórias sobre viagens incríveis, a família concorda em partir rumo a Nova York, para visitar a Jamaica tropical. Mas a viagem começa a se complicar.



Mamonas Assassinas, o Filme

Brasil, 2023. Direção de Edson Spinello. Com Ruy Brissac, Robson Lima, Adriano Tunes. Comédia dramática, 1h36. 12 anos. Cine Ritz 1, às 11h (somente domingo). Cine Ritz 2, às 18h10. Kinoplex Goiânia 6, às 19h10 (quarta, às 14h20). A trajetória de Dinho, Júlio, Bento, Sérgio e Samuel que, juntos, formaram um dos grupos mais inesperados e inicialmente desacreditados pelo grande público, os Mamonas Assassinas. Provando-se um sucesso estrondoso em um curtíssimo espaço de tempo, o quinteto precisou de muitas tentativas frustradas para conseguir mostrar que podia ser a próxima grande banda do Brasil.



Minha Irmã e Eu

Brasil, 2023. Direção de Susana Garcia. Com Ingrid Guimarães, Tatá Werneck, Arlete Salles. Comédia, 1h54. 14 anos. Buriti 4, às 17h30. Buriti 6, às 21h10. Cine Ritz 2, às 16h e 20h (domingo, extra às 11h). CineMais Portal Sul 3, às 15h45, 18h20 e 20h50. CineMais Bougainville 4, às 18h30 e 21h10. Cinemark Flamboyant 1, às 13h50, 16h35, 19h10 e 21h45. Cinemark Passeio 7, às 14h, 16h40, 19h15 e 21h45. Cinépolis Cerrado 1, às 15h15, 18h15 e 20h45. Kinoplex Goiânia 5, às 16h30, 18h50 e 21h10. Multicine Cidade Jardim 2, às 18h40 (exceto sexta, sábado e domingo). As irmãs Mirian e Mirelly nasceram em Rio Verde, no interior de Goiás. Elas não realizaram o sonho da mãe, dona Márcia, de se tornarem uma dupla sertaneja e, além de terem seguido caminhos opostos, vivem em pé de guerra. Mirian se casou e nunca saiu de sua cidade, acostumada à rotina do interior. Já Mirelly partiu para o Rio de Janeiro e, sem demonstrar pra família, passa todo o tipo de perrengue. Mas quando dona Márcia desaparece, elas têm de deixar de lado as diferenças e se unir para procurá-la, numa viagem que pode mudar suas vidas.



Aquaman 2: O Reino Perdido

EUA, 2023. Direção de James Wan. Com Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard. Aventura, 2h04. 10 anos, dublado. Buriti 2, às 16h25, 19h e 21h35. Cine Ritz 1, 3D, às 15h30 e 20h. Cineflix Aparecida 5, às 19h20 e 22h. CineMais Bougainville 1, 3D, às 15h, 17h50 e 20h50. CineMais Portal Norte 1, 3D, às 20h30. CineMais Portal Sul 1, 3D, às 20h30. Cinemark Flamboyant 6, às 15h, 17h45 e 20h40 (sábado e domingo, extra às 12h10). Cinemark Passeio 4, às 12h50, 15h40, 18h50 e 21h30. Cinépolis Cerrado 5, às 15h45 e 21h15, e 3D, dubl., às 18h30. Kinoplex Goiânia 1, às 15h30 e 18h10. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, às 19h45. Arthur Curry, o filho do humano Tom Curry com a atlante Atlanna, cresceu com a vivência de um humano e as capacidades metahumanas de um atlante. Nessa sequência, depois de não conseguir derrotar o rei dos mares pela primeira vez, Arraia Negra utiliza o poder do mítico Tridente Negro para liberar uma força antiga e maligna. Na tentativa de proteger Atlântida e o resto do mundo, Aquaman deve forjar uma aliança incômoda com um aliado improvável e deixar as diferenças de lado para evitar uma devastação irreversível.



Wonka

EUA, 2023. Direção de Paul King. Com Timothée Chalamet, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph. Comédia musical, 1h57. 10 anos, dublado. Buriti 2, às 14h05. Kinoplex Goiânia 1, às 20h50. Cheio de ideias e determinado a mudar o mundo, o jovem Willy Wonka embarca em uma aventura para espalhar alegria por intermédio de seu delicioso chocolate. Nela, ele acabou conhecendo o seu fiel e icônico assistente, Oompa, que o ajudar a ir contra todas as probabilidades para se tornar o maior chocolatier já visto. Mostrando que as melhores coisas da vida começam com um sonho, o filme mistura magia, música, caos, afeição e muito humor.



Oppenheimer

EUA, 2023. Direção de Christopher Nolan. Com Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon. Suspense biográfico, 3h01. 12 anos, legendado. Cinemark Flamboyant 5, às 20h20 (quinta e sábado; terça e quarta, às 20h45). Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer, físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan - que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. A trama acompanha o físico e um grupo formado por outros cientistas ao longo do processo de desenvolvimento da arma nuclear que foi responsável pelas tragédias nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945.



Godzilla Minus One

Japão, 2023. Direção de Takashi Yamazaki. Com Ryûnosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yûki Yamada. Ficção científica, 2h04. 12 anos, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 7, leg., às 19h (segunda e terça). Cinemark Passeio 5, dubl., às 19h (segunda e terça). Após a Segunda Guerra Mundial, no Japão, o momento é de grande tensão. Afinal, o país está devastado do ponto de vista social e econômico. Só que seus líderes e a população não imaginavam que a situação poderia ficar ainda pior. É o que acontece quando uma gigantesca e misteriosa criatura, com característica de dinossauro, surge do fundo do mar para aterrorizar a vida de todos.



Barbie

EUA, 2023. Direção de Greta Gerwig. Com Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera. Comédia, 1h55. 12 anos, legendado. Cinemark Flamboyant 5, às 18h10 (terça e quarta). O dia a dia em Barbieland - o mundo mágico das Barbies, onde todas as versões da boneca vivem em completa harmonia e suas únicas preocupações são encontrar as melhores roupas para passear com as amigas e curtir intermináveis festas. Porém, uma das bonecas começa a perceber que talvez sua vida não seja tão perfeita assim, questionando-se sobre o sentido de sua existência e alarmando suas companheiras. Logo, sua vida no mundo cor-de-rosa começa a mudar e, eventualmente, ela sai de Barbieland. Forçada a viver no mundo real, Barbie precisa lutar com as dificuldades de não ser mais apenas uma boneca - pelo menos ela está acompanhada de seu fiel e amado Ken.