Novela 'Fuzê' irá tratar sobre diferentes relações

Junte um grande mistério, duas mulheres de personalidades fortes – que têm mais coisas em comum do que imaginam –, pistas sobre uma mãe desaparecida, uma pitada de amor à primeira vista, e muito humor na busca pelos tesouros da vida. Está pronto o fuzuê. Ou melhor, a 'Fuzuê', a próxima novela das sete da TV Globo, escrita por Gustavo Reiz e com direção artística de Fabricio Mamberti.

E foi nesse clima do melhor do fuzuê que parte do elenco se reuniu, recentemente, para um workshop com a preparadora Ariela Goldmann. Na foto, estão Giovana Cordeiro, Marina Ruy Barbosa, Nicolas Prattes, Edson Celulari, Fernanda Rodrigues, Juliano Cazarré, Felipe Simas, Jessica Córes, Pedro Carvalho, Bia Montez, Walkiria Ribeiro, Guil Anacleto, Heslaine Vieira, Noemia Oliveira, Ruan Aguiar, Bruno de Mello, Danilo Maia, Cinnara Leal, Deo Garcez, Clayton Nascimento, Micael Borges.

Com estreia prevista para o segundo semestre, 'Fuzuê' é uma comédia romântica, que vai tratar, de forma leve e bem-humorada, sobre diferentes relações sociais e familiares, tendo como pano de fundo a busca de duas irmãs por seus desejos e realizações pessoais. Na história, Luna (Giovana Cordeiro), heroína da trama, é uma mulher simples, carismática, moradora do Bairro de Fátima, no Centro do Rio de Janeiro, que produz e vende biojoias e busca, incansavelmente, por pistas que desvendem o paradeiro de sua mãe, Maria Navalha (Olivia Araújo), ex-cantora da Lapa, que desapareceu misteriosamente.

Do outro lado do mapa, vive Preciosa (Marina Ruy Barbosa), a antagonista da história. Uma conhecida e poderosa empresária, dona de uma joalheria, que recebe como herança do pai, Cesar Montebello (Leopoldo Pacheco), documentos que indicam a localização de uma fortuna escondida. O que Preciosa não imaginava é que, em meio à papelada deixada pelo pai, estaria uma outra revelação: a existência de uma irmã (Luna), com quem ela deveria dividir todo o seu patrimônio, incluindo o tesouro que ainda teria de ser encontrado.



Sobre a Fuzuê

Cenário ideal da guerra por preços baixos, mas também de muitas histórias, a Fuzuê é comandada pelo excêntrico Nero de Braga e Silva (Edson Celulari), um ex-feirante que se orgulha de suas origens e tem a loja como seu verdadeiro tesouro. Nero será um grande parceiro de Luna na busca por sua mãe, já que Maria Navalha foi vista pela última vez na Fuzuê.

É também na brasileiríssima loja de departamentos que Luna conhece Miguel (Nicolas Prattes), advogado, filho de Nero, recém-chegado de Portugal, com quem viverá um grande amor e muita aventura. Miguel terá grande atuação para desvendar o mistério do desaparecimento da mãe de Luna e será uma das pontas do triângulo amoroso que formará com Jefinho Sem Vergonha (Micael Borges), aspirante a cantor sertanejo, que tem uma relação de idas e vindas com Luna. Eles viverão um fuzuê de emoções.

No elenco, ainda estão Lilia Cabral, Olivia Araújo, Douglas Silva, Leopoldo Pacheco, Ary Fontoura, Zezeh Barbosa, Hilton Cobra, Michel Joelsas, Cyria Coentro, Val Perré, Rogério Brito, Milton Filho, Guilhermina Libânio, Eber Inácio, Ingrid Klug, Maria Flor Silva e Theo Matos.

"Fuzuê" é criada e escrita por Gustavo Reiz, com direção artística de Fabricio Mamberti. A obra é escrita com colaboração de João Brandão, Juliana Peres e Michel Carvalho, e tem direção geral de Adriano Melo e direção de Bernardo Sá, Nathalia Ribas e Glenda Nicácio. A produção é de Gustavo Rebelo e direção de gênero de José Luiz Villamarim.