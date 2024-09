Novo reforço do Corinthians, Memphis Depay, também é rapper

O jogador Memphis Depay, de 30 anos, é o mais novo reforço do Corinthians, e ficará no time até 2026. Apesar da carreira como jogador profissional, o atleta também segue carreira paralela na indústria artística.

Com quase 18 milhões de seguidores em seu Instagram, e 820 mil no YouTube, Memphis tem 13 músicas lançadas, inclusive uma com o nome de seu novo clube.

Um de seus maiores hits, “2 Corinthians 5:7” faz referência ao livro de Coríntios da Bíblia. O versículo em questão diz: “Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos”. O sucesso de 2020 tem 4,8 milhões de visualizações.

Memphis começou na música em 2011 e mantém o hobby até hoje. Seu lançamento mais recente foi “Kings & Kingdoms“, em maio de 2024.

Na carreira futebolística, ele já passou por times como Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Depay também tem sua própria marca de roupas e comercializa moletons, headbands, camisetas, colares e outros itens fashion.