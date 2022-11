O que explica a pele vermelha do goleiro Alisson Becker, da seleção?

A pele avermelhada do goleiro titular da seleção brasileira, Alisson Becker, já foi assunto na Copa do Mundo de 2018 e agora, no Catar, voltou a chamar atenção. O arqueiro nunca falou publicamente sobre a condição. Na última Copa, ao ser questionado por jornalistas, ele apenas brincou que estava na puberdade, mas não comentou qual seria exatamente o problema. O aspecto avermelhado tem períodos de picos e à vezes parece controlado.

A condição se assemelha à rosácea, uma doença inflamatória que deixa a pele com manchas vermelhas, especialmente nas bochechas, nariz, testa e queixo. O diagnóstico afeta mais mulheres do que homens e costuma ser mais comum entre os 30 e 50 anos de idade. Fatores psicológicos, como o estresse e o nervosismo, também podem aumentar a possibilidade de piora de rosácea. O diagnóstico da doença é feito pelo dermatologista a partir da observação dos sinais e sintomas apresentados.

Bigode Pela Saúde

Estreia de Copa do Mundo é hora de caprichar no visual que vai ser exibido para bilhões de pessoas ao redor de todo o planeta, certo? Bom, pensando nisso o goleiro do Brasil, Alisson Becker, lançou o famoso bigodão para a partida contra a Sérvia, no estádio Lusail, nesta quinta-feira (24). A mudança no visual do goleiro faz parte de uma ação de uma marca de barbeador em parceria com a OMS (Organização Mundial da Saúde). O goleiro do Liverpool é o protagonista da campanha “Bigodes Pela Saúde do Homem”, em prol do Novembro Azul, que promove a conscientização sobre o câncer de próstata.

A ideia é que Alisson, embaixador da boa vontade da organização, simbolize, em campo, “o bigode que joga por todos”. O resultado da mudança, esteticamente falando, repercutiu nas redes.

“Alisson já está pensando na aposentadoria. Vai trabalhar como ator de novela das 18h, na Globo”, elogiou uma seguidora. Elogios foram maioria mas também houve críticas: “O bigode do Alisson tal qual de um ator pornô de baixo orçamento”, brincou outro fã. “Repasse o bigode do hexa para o Brasil ser campeão”, associou outra postagem, exibindo uma foto do atleta, camisa 1 do Liverpool.