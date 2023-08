Obras de artista goiano é compartilhada por estrelas

Como uma boa criança dos anos 1990, Fábio Gomes não perdia um episódio do clássico "Um Maluco no Pedaço", estrelado por Will Smith. Tempos depois e o artista de 31 anos colore os muros de Trindade com o rosto do ator ganhador do Oscar, que chegou a compartilhar a obra no Instagram, com mais de 64 milhões de seguidores.

Arte urbana e natureza se juntam na obra de Fábio, realizada no final de julho à Basílica de Trindade. Como uma extensão do cabelo black power, as árvores completam o desenho. “Foi um misto de alegria e surpresa quando vi que o Will Smith tinha compartilhado, gostado do meu trabalho. Ele é um grande ídolo para mim”, conta ele.

Goiano de coração

Natural de Primavera do Leste, no Mato Grosso, Fábio avisa que é um goiano de coração. Foi em Trindade, há mais de dez anos, que o muralista tomou gosto pela arte urbana. Fabio geralmente fica de olho em muros com vistas para árvores que possibilitam a imersão entre arte urbana e meio ambiente. Depois, pede autorização para os donos das casas. Até hoje não houve nenhuma ressalva sobre suas obras estampadas nos muros das casas.

“Todos me conhecem e já aceitam de antemão. A casa, a rua e a cidade ganham um colorido que, depois, se torna até um ponto turístico”, destaca o muralista, que já levou seus trabalhos em muros e telas para Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco.

A representatividade preta está embutida na obra do artista, que tem como alvo de inspiração rostos de crianças e mulheres. Há também figuras da fauna e flora brasileira, como araras e onças, e personagens e paisagens da cultura goiana, como a escritora Cora Coralina e o cantor Leonardo.

“São figuras que fazem parte da nossa cultura e que levo para a cidade. A ideia é deixar tudo com muita cor”, explica Fábio. Personagens de desenhos infantis e de animes, como Os Simpsons e Dragon Ball Z também não ficam de fora. “Levo também em consideração o que as pessoas vão se afeiçoar”, finaliza.

Nomes como Beyoncé, Juliette e Marília Mendonça já foram parar em paredes de diversas cidades goianas. Em 2020, a atriz Viola Davis chegou a compartilhar a obra do artista. A mãe da cantora Beyoncé, Tina Knowles também já repostou o trabalho do muralista nas redes.