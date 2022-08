Operação apura venda de ingressos falsos para shows de Gusttavo Lima

A Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) realizou nesta segunda-feira (25) uma operação contra a venda de ingressos falsos na internet para o festival Buteco, do cantor Gusttavo Lima. Um dos shows previstos será em Goiânia, no dia 3 de setembro.

A denúncia foi feita pelos responsáveis pelo site oficial das vendas, o BaladaApp, após receberem diversas reclamações de clientes por meio do chat alegando terem sido vítimas do golpe. De acordo com o dono da empresa de sites originais, João Carlos Alvarenga, a quadrilha criava páginas na internet para realizar a venda dos ingressos falsos.

“Os clientes denunciavam que tinham comprado o ingresso em outro site, que não era o nosso, e perguntavam se era original. A gente falava que não, mas vimos que as reclamações estavam aumentando muito”, contou.

João Carlos descreve como o grupo criminoso atuava. “A quadrilha fazia um site fake e anunciavam no Google. Então, quem pesquisava sobre os shows aparecia o anúncio deles e os clientes compravam”, afirmou. Além disso, ele revela que a empresa tentou derrubar os sites falsos por meio de denúncias aos servidores, mas que novas páginas surgiram.

“O golpe foi aplicado no Brasil inteiro e o prejuízo maior foi para os nossos clientes e fãs do Gusttavo. Como o ingresso chegava no e-mail muito esculhambado, tem o pessoal que que percebia o golpe e entrava em contato com a gente, mas também tinham as vítimas que só descobriram no dia do evento, quando eram barrados na porta do show”, revelou João Carlos.

O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras Praticadas por Meios Eletrônicos, da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC/SP). Em nota, a corporação informou que nesta segunda-feira (25) foram apreendidos celulares e um carro esportivo de um dos envolvidos.

Posicionamento

Também por meio de nota à imprensa, a assessoria do cantor Gusttavo Lima informou que, desde a descoberta das fraudes, as empresas Balada Eventos e BaladApp estão emitindo comunicados, que são publicados nas redes sociais do BUTECO e do artista para evitar que o público seja vítima de golpistas. Além disso, reforçou que os bilhetes são conferidos na entrada dos eventos.

“Destacamos mais uma vez que os ingressos para o BUTECO são vendidos exclusivamente pelo site ou aplicativo da “BaladApp” (baladapp.com.br), ou ainda, em pontos de vendas físicos autorizados e divulgados no perfil oficial do evento BUTECO. Portanto, recomendamos atenção especial e cuidados redobrados, principalmente ao adquirir ingressos de terceiros”, finalizaram.