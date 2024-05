Opera Queen faz show nesta sexta-feira (3), na Cerrado Cervejaria

Os fãs de Queen vão poder matar um pouco da saudade da banda com tributo nesta sexta-feira (3), a partir das 22 horas, na Cerrado Cervejaria. Opera Queen traz para Goiânia músicas da banda cantadas por um dos maiores intérpretes de Freddie Mercury da atualidade, acompanhado de uma banda que tenta ser fiel ao máximo à banda original.

Com quase 2 horas de duração, o espetáculo promete transportar o público para uma viagem no tempo, revisitando clássicos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e We Are The Champions. O grupo musical é formada por quatro amigos, que são músicos experientes e fãs dedicados ao Queen. Desde janeiro de 2023, a Opera Queen tem encantado o público com sua performance única.

A banda Opera Queen é formada por Renato Reish, intérprete de Roger Taylor; Danilo Breda, que faz Brian May; Antonio Carlos Mendes, que vive John Deacon; e Cassiano Carvalho, apaixonado por rock’n roll desde os 7 anos e que desde 2019 recria a apresentação do ícone Freddie Mercury. O concerto tem assinatura da João Tadeu Produções, com sede em São Paulo.

Serviço

Show: Opera Queen

Data: Sexta-feira (3), às 22 horas

Local: Cerrado Cervejaria / Av T3, Setor Bueno

Entrada: R$ 40 (sujeita a alteração)

Informações: 98235-5089