Orquestra Filarmônica de Goiás apresenta concerto gratuito no Teatro Goiânia

O Teatro Goiânia, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), recebe, nesta quinta-feira (18), às 20h, a Orquestra Filarmônica de Goiás em concerto que dá continuidade à série musical “Relembre o futuro”. A entrada é gratuita, mas sujeita à lotação.



Sob regência do maestro titular Neil Thomson, o espetáculo traz no repertório a grandiosa Sinfonia N.5, do compositor austríaco Anton Bruckner, marcada por seu início trágico que transforma-se em esperançosa; e o poema sinfônico “En Saga", considerado uma lenda e escrito pelo finlandês Jean Sibelius em 1892.



Conduzida por maestros renomados e com participação de solistas de prestígio internacional, a Orquestra Filarmônica de Goiás se apresenta com frequência nos espaços da Secult Goiás, sempre com um repertório eclético, que vai do barroco à música contemporânea.



Serviço: Concerto da Orquestra Filarmônica de Goiás

Data: Quinta-feira (18)

Horário: 20h

Local: Teatro Goiânia

Entrada gratuita