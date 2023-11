Orquestra Filarmônica de Goiás se apresenta no Teatro Goiânia nesta sexta-feira

O Teatro Goiânia recebe nesta sexta-feira (24), às 20h, a Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG), com o concerto “Pioneiros”, executando um repertório de obras que desfizeram fronteiras sociais. A entrada para o espetáculo é gratuita, porém sujeita à lotação do espaço.



Regida pelo maestro Neil Thomson a orquestra executa obras de artistas inovadores como: Franz Liszt, Ruth Crawford Seeger, Samuel Coleridge-Taylor e Sibelius. O intuito é valorizar as contribuições que os compositores entregaram ao universo musical. O roteiro promete apresentar: Andante for String, Ballade, Prometheus e Sinfonia n.º 3.



A Orquestra Filarmônica de Goiás é mantida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e é gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG).



Serviço: Concerto com a Orquestra Filarmônica de Goiás

Data: Sexta-feira (24/11)

Local: Teatro Goiânia

Horário: 20h

Entrada gratuita