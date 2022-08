Os 4 Amigos se apresentam em Goiânia com 3 sessões

Após os ingressos da primeira sessão se esgotaram em apenas 12 horas de vendas e ainda haver uma grande procura por entradas para assistir ao espetáculo de stand-up comedy do grupo 4 Amigos, as vendas de ingressos para uma sessão extra, que acontecerá no dia 19 de agosto, já estão abertas. A primeira apresentação de Afonso Padilha, Dihh Lopes, Thiago Ventura e Márcio Donato será em plena sexta-feira às 19h, a sessão extra está marcada para às 21h.

Com a promessa de boas gargalhadas, além de histórias curiosas e divertidas do cotidiano dos quatro, o espetáculo será apresentado no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás). Os ingressos podem ser adquiridos de forma virtual, por meio do site ingressodigital.com , e no ponto de venda físico que é a livraria Leitura, situada no Goiânia Shopping. O valor do ingresso varia de R$ 40 a R$ 160.

Considerado o maior grupo de comédia stand-up do país, o 4 Amigos foi formado há cerca de sete anos com a intenção de viabilizar um show em teatro. Atualmente, eles lotam casas de shows, teatros e clubes de comédia do Brasil e do Mundo. Recentemente, o grupo realizou um Tour em Portugal com apresentações em Lisboa, Santa Maria da Feira, Porto, Braga e outras cidades.

O sucesso também pode ser visto no YouTube, onde acumulam mais de 589 milhões de visualizações e 3,78 milhões de inscritos com especiais como: “Te Apresento Meu Amigo”, a “Fila de Piadas”, carro chefe dos espéculos, e a mais recente “Banca de Piadas”.



Serviço: Os 4 Amigos

Quando: 19 de agosto

Onde: Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás) - Endereço: Pontifícia Universidade Católica de Goiás - Câmpus II, Av. Engler, 507 - Jardim Mariliza, Goiânia - GO, 74885-460

Horário: 19h, 21h e 23h

Ingressos: ingressodigital.com e Leitura Goiânia Shopping

Informações: @culturadoriso, culturadoriso.com e (62) 99311-9322