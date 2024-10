Os Melhores do Mundo se apresentam em Anápolis e Goiânia no fim de semana

A Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo desembarca em Goiás com o seu novo espetáculo “Tela Plana”, uma crônica cênico-digital desse mundo onde cabem críticas, resenhas e teorias. No dia 5 de outubro, às 19h, se apresenta no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. E no dia 6, às 18h, no Teatro São Francisco, em Anápolis.

Os ingressos estão disponíveis no Ingresso Digital, com valores entre R$ 30 a R$ 140, de acordo com o setor escolhido na plateia e o tipo de ingresso (inteira, social ou meia). Também está disponível a opção de ingresso social, que garante desconto para todos que levarem 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na portaria do evento, junto à validação do ingresso.

O espetáculo visita a inevitável condição de telaplanistas que somos. Celulares, tablets, monitores, tvs... Em casa, no trânsito, no trabalho... Da hora que acordamos até a hora de irmos dormir, não há um ser humano que escape a essa profusão de conteúdo e informação massacrante, fútil, alienante, devastadora e – eventualmente – relevante que brota das telas.

Polêmica, inquietante, questionadora, (r)evolucionária, emocionante, violenta mas incondicionalmente presente e invariavelmente risível na vida de todos os seus habitantes/usuários. Porque a tela é plana. E trágica, dramática, mas necessariamente arredondada para o humor.

Os Melhores do Mundo orbitam e se valem da enorme quantidade de informações que insistem em metaversar trazendo para o público uma série de novos esquetes que giram em torno de... do... do quê mesmo? Bem, pode ser sobre qualquer coisa, posto que absolutamente tudo está aí, refletindo, girando.

Já foi inquestionável: a tela é plana. Hoje ela é dobrável, redonda, touch e, melhor, divertida. Um espetáculo-experiência. Novos quadros, processos, planos. Cada sessão, uma aventura, como só o teatro - não a tela - permite: única.

Sobre a Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo

Com 28 anos de carreira, a Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo já percorreu o país inteiro diversas vezes com seu repertório autoral, esteve em Portugal e nos EUA, lançou 3 DVDs de grande repercussão (um deles gravado em Nova Iorque), contabiliza mais de 3 milhões de espectadores presenciais, 28 milhões de visualizações na internet e pode ser assistido nas principais plataformas de streaming.

Em 2022 a Cia. lançou seu primeiro longa, Hermanoteu na Terra de Godah – O Filme, com produção da Casé Filmes e Warner Bross. Os Melhores do Mundo influenciaram a formação de diversos artistas e grupos teatrais na capital, pelo Brasil e, notadamente, têm consolidado uma carreira referencial sem precedentes na história do Teatro de humor do nosso País.

Serviço: Os Melhores do Mundo – Tela Plana

Data: 5 e 6 de outubro

Local: Teatro Rio Vermelho (Goiânia); Teatro São Francisco (Anápolis)

Ingressos:

Goiânia

Anápolis