Oscar tem 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' na frente; veja os indicados

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou, nesta terça-feira (24), os indicados à 95ª edição do Oscar, mais importante premiação de cinema dos Estados Unidos. "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", sucesso inesperado da temporada, saiu na frente com 11 menções.

Estátua em formato do prêmio do Oscar, clicada em evento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de 2019 - Valerie Macon/AFP

O ator e produtor Riz Ahmed, que venceu o homenzinho dourado no ano passado pelo curta "The Long Goodbye", e a atriz Allison Williams, atualmente em cartaz com o terror "M3GAN", comandaram o anúncio, transmitido.

O Brasil, que já havia ficado de fora da corrida de filme internacional, também não apareceu nas categorias de curta-metragem, com "Sideral", ou de documentário, com "O Território", do qual é um dos produtores.

Além de "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", receberam um vasto número de indicações os filmes "Os Banshees de Inisherin" e "Nada de Novo no Front", com nove, "Elvis", com oito, e "Os Fabelmans", com sete.

Marcada para o dia 12 de março, a 95ª edição do Oscar acontece no tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles, e terá Jimmy Kimmel como apresentador.

Confira, abaixo, a lista completa de indicados.

Melhor filme:

‘Avatar: O Caminho da Água’

‘Os Banshees de Inisherin’

‘Nada de Novo no Front’

'Elvis'

‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

‘Os Fabelmans’

'Tár'

‘Top Gun: Maverick’

‘Triângulo da Tristeza’

‘Entre Mulheres’

Melhor direção:

Martin McDonagh, ‘Os Banshees de Inisherin’

Steven Spielberg, ‘Os Fabelmans’

Todd Field, ‘Tár’

Ruben Östlund, ‘Triângulo da Tristeza’

Daniel Kwan e Daniel Scheinert, ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor atriz:

Ana De Armas, ‘Blonde’

Michelle Williams, ‘Os Fabelmans’

Cate Blanchett, ‘Tár’

Andrea Riseborough, ‘To Leslie’

Michelle Yeoh, ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor ator:

Paul Mescal, ‘Aftersun’

Brendan Fraser, ‘A Baleia’

Colin Farrell, ‘Os Banshees de Inisherin’

Austin Butler, ‘Elvis’

Bill Nighy, ‘Living’

Melhor filme internacional:

‘Argentina, 1985’ (Argentina)

‘Close’ (Bélgica)

‘EO’ (Polônia)

‘Nada de Novo no Front’ (Alemanha)

‘The Quiet Girl’ (Irlanda)

Melhor documentário:

‘All That Breathes’

‘All the Beauty and the Bloodshed’

'Fire of Love'

‘A House Made of Splinters’

‘Navalny’

Melhor documentário em curta-metragem:

‘Como Cuidar de um Bebê Elefante’

‘Haulout’

‘How Do You Measure a Year?’

Melhor direção de arte:

‘Avatar: O Caminho da Água’

‘Babilônia’

‘Elvis’

‘Os Fabelmans’

‘Nada de Novo no Front’

Melhor fotografia:

‘Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades’

‘Elvis’

‘Império da Luz’

‘Nada de Novo no Front’

‘Tár’

Melhor montagem:

‘Os Bashees de Inisherin’

‘Elvis’

‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

'Tár'

‘Top Gun: Maverick’

Melhor canção original:

‘Applause’, de ‘Tell It like a Woman’

‘Hold My Hand’, de ‘Top Gun: Maverick’

‘Lift Me Up’, de ‘Pantera Negra: Wakanda para Sempre’

‘Naatu Naatu’, de ‘RRR: Revolta, Rebelião, Revolução’

‘This Is a Life’, de ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor animação:

‘Pinóquio por Guillermo del Toro’

‘Marcel the Shell with Shoes On’

‘Gato de Botas 2: O Último Pedido’

‘A Fera do Mar’

‘Red: Crescer É uma Fera’

Melhores efeitos visuais:

‘Avatar: O Caminho da Água’

‘Batman’

‘Nada de Novo no Front’

‘Pantera Negra: Wakanda para Sempre’

‘Top Gun: Maverick’

Melhor cabelo e maquiagem:

‘A Baleia’

‘Batman’

‘Elvis’

‘Nada de Novo no Front’

‘Pantera Negra: Wakanda para Sempre’

Melhor atriz coadjuvante:

Hong Chau, ‘A Baleia’

Kerry Condon, ‘Os Banshees de Inisherin’

Angela Bassett, ‘Pantera Negra: Wakanda para Sempre’

Jamie Lee Curtis, ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Stephanie Hsu, ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor ator coadjuvante:

Barry Keoghan, ‘Os Banshees de Inisherin’

Brendan Gleeson, ‘Os Banshees de Inisherin’

Brian Tyree Henry, 'Passagem'

Judd Hirsch, 'Os Fabelmans'

Ke Huy Quan, ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor roteiro adaptado:

‘Entre Mulheres’

‘Glass Onion: Um Mistério Knives Out’

‘Living’

‘Nada de Novo no Front’

'Top Gun: Maverick'

Melhor roteiro original:

‘Os Banshees de Inisherin’

‘Os Fabelmans’

‘Tár’

‘Triângulo da Tristeza’

‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor figurino:

‘Babilônia’

‘Elvis’

‘Pantera Negra: Wakanda para Sempre’

‘Sra. Harris Vai a Paris’

‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor trilha sonora:

‘Avatar: O Caminho da Água’

'Os Banshees de Inisherin'

‘Os Fabelmans’

‘Nada de Novo no Front’

‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor som:

‘Avatar: O Caminho da Água’

‘Batman’

‘Elvis’

‘Nada de Novo no Front’

‘Top Gun: Maverick’

Melhor curta-metragem:

‘A Irish Goodbye’

‘Ivalu’

‘Le Pupille’

‘Night Ride’

‘The Red Suitcase’

Melhor curta-metragem em animação:

‘O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo'

'The Flying Sailor'

'Ice Merchants'

'My Year of Dicks'

‘An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It’