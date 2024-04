Osmar Prado apresenta espetáculo em Goiânia, neste final de semana

O ator Osmar Prado, de 76 anos, está rodando o Brasil na pele do Marquês, um nobre aristocrata egocêntrico cheio de joguinhos sádicos. Em mais de 60 anos de carreira, é a primeira vez que o artista se apresenta em Goiânia. Para a estreia, ele traz o espetáculo "O Veneno do Teatro" neste sábado (20) e domingo (21), no Teatro Madre Esperança Garrido, localizado na Avenida Contorno, no Setor Central. Os ingressos variam de R$ 75 à R$ 150.

Com texto original do dramaturgo espanhol contemporâneo Rodolf Sirera, o espetáculo tem direção de Eduardo Figueiredo.

Depois de dez anos afastado dos palcos, Osmar resolveu retornar ao teatro por conta da precisão e excelência de uma história escrita após a ditadura espanhola de Francisco Franco.

“Eu realmente pensei que não conseguiria interpretar o Marquês pela quantidade de texto que chegou até mim. À medida que fui lendo, o interesse no personagem tomou forma e agora estamos rodando o País”, revela.

Serviço:

Espetáculo: O Veneno do Teatro

Classificação indicativa: 14 anos

Data: Neste sábado (20), às 21 horas, e domingo (21), às 19 horas

Local: Teatro Madre Esperança Garrido – Av. Contorno, nº 241, Centro

Ingressos: R$ 75 (meia-entrada); R$ 100 + 1kg de alimento não perecível (ingresso social) e R$ 150 (inteira)

Informações: 3212-3531