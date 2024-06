Oswaldo Montenegro faz show gratuito neste domingo (23)

O projeto “Construindo o Futuro” anuncia um evento inédito dedicado à interseção entre Educação e Cultura, que ocorrerá neste domingo (23), a partir das 17h, no Centro de Convenções da PUC. O evento é gratuito, com a contribuição de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a ações voltadas para a educação. Inscrições podem ser realizadas no site https://www.construindoofuturogo.com.

Com programação diversificada entre palestras e apresentações culturais, contará com a presença de renomados especialistas e artistas, como Jacques Vanier, Joel Santi, Denise Cavalini, Paulo Kuririn, Wellington Bessa, além de uma apresentação musical de Bia Lasmar e um show especial de Oswaldo Montenegro.

Reconhecendo a importância crucial desses dois pilares na formação de sociedades resilientes e prósperas, este evento visa explorar e celebrar as maneiras pelas quais a educação e a cultura se entrelaçam para impulsionar o desenvolvimento da sociedade, com a influência direta da arte, da cultura e da filosofia.

Espera-se a participação de aproximadamente 2.000 pessoas, entre educadores, profissionais da cultura, estudantes, pesquisadores e todos os interessados em explorar as interconexões entre educação e cultura.

Serviço: Show Oswaldo Montenegro

Data: 23/06/2024

Horário: às 17h

Local: Centro de Convenções da PUC – Goiânia.

Ingressos: https://www.construindoofuturogo.com

Informações: @construindoofuturogo