Oswaldo Montenegro faz show neste sábado em Goiânia

Mestre das palavras e melodias, Oswaldo Montenegro assume mais uma vez o papel de trovador contemporâneo ao compartilhar seu universo lírico de maneira ainda mais imponente ao unir-se à Orquestra Filarmônica Brasil. A nova turnê do artista, iniciada no primeiro semestre de 2023, passa neste sábado (12), em única apresentação, pelo palco do Teatro Rio Vermelho.

No concerto, a voz potente, o violão sofisticado e os grandes clássicos da carreira do Menestrel ganham roupagem de cordas, metais, madeiras e percussão. A abertura da casa está prevista para as 20h30.

Os arranjos foram criados por Dudu Trentin, Gabriel Novais, Sérgio Chiavazzoli e Oswaldo Montenegro. A regência será do maestro Nilson Magalhães, primeiro violoncelista da Orquestra Sinfônica de Goiânia. O cantor chega a Goiânia depois de se apresentar nesta sexta-feira (11), no Teatro São Francisco, em Anápolis. Ele leva para a cidade a turnê Pra Te Rever, faixa-título da música lançada em setembro de 2022 nas plataformas digitais. Esse show será em formato duo, em que ele fica se revezando nos violões e piano e com participação da flautista Madalena Salles, que o acompanha desde a adolescência.

Oswaldo Montenegro está rodando 2023 com esses dois formatos de espetáculo. No concerto com orquestra, a produção local fica responsável pela seleção do maestro. O repertório será formado por grandes clássicos, como A Lista, Lua e Flor, Léo e Bia e Estrada Nova. Antes de se juntar ao coro sinfônico, num repertório com 18 músicas, ele executará algumas canções em clima intimista ao lado do multi-instrumentista Alexandre Meu Rei e de Madalena Salles. Ainda nessa primeira parte, ele bate um papo com a plateia e recorda as histórias por trás de composições como Bandolins (1979) e Estrelas (1981).

Quem acompanha a trajetória de Oswaldo Montenegro sabe que ele é um verdadeiro craque em recriar canções da sua própria discografia. Em 2021, por exemplo, ele disponibilizou o inédito Mayã: Uma Ideia de Paz em todas as plataformas digitais. O trabalho consiste na gravação de nove faixas da trilha sonora do musical de mesmo nome do álbum. A produção teatral foi escrita pelo artista em parceria com Raique Macau (Raimundo Costa) e estreou em 1989, no Rio de Janeiro (RJ). A montagem conta a história do sobrevivente de um povo sábio e pacífico. O álbum levou um ano para ficar pronto.

Nascido no Rio de Janeiro, com mais de 40 discos gravados, 16 peças musicais e diversas trilhas sonoras compostas para televisão, cinema e balé. Oswaldo Montenegro há décadas é presença frequente nos palcos goianos. Essa relação se construiu principalmente por conta da época em que ele morava em Brasília (DF) nos anos 1960 e 1970.

A última apresentação dele em Goiânia foi em outubro de 2022 com a turnê Lembrei de Nós, show de retomada após o período de paralisação da pandemia. Em 2019, ele esteve na capital com o projeto A Emoção de Encontro, ao lado do amigo Renato Teixeira.

“Tenho uma relação maravilhosa com esse Estado, onde tenho grandes amigos, como o meu parceiro Ulysses Machado, com quem compus a música Intuição, de 1980, que nasceu nessa cidade. O público é muito musical. Gosto de verdade de tocar aí”, disse ele, na última entrevista concedida em 2022.

O cantor também compôs exclusivamente a trilha sonora do espetáculo Amores, da trupe goiana Dançarte Cia. de Dança, que saiu em turnê pelo Brasil em 2015. Fundado em 1991 por Ariadna Vaz, o grupo é dono de diversos espetáculos produzidos e mais de 200 prêmios conquistados.