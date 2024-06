Pádua apresenta “Improviso Combinado” na 4ª edição do Luau da Liberdade

O Luau da Liberdade chega a sua 4ª edição, nesta quinta-feira (21), às 20h30. O projeto que leva música em voz e violão ao ar livre, acontece na Praça Santa Cruz, no Setor Jaó, em Goiânia e recebe mais uma vez o cantor e compositor, Pádua. Na ocasião o artista apresentará o show “Improviso Combinado” com a participação dos músicos: Luiz Chaffin, Edilson Morais, Marcelo Maia e Diego Amaral. A entrada é gratuita.

A apresentação vai levar o público a uma jornada musical pelos ritmos e canções típicas dos festejos juninos, enriquecida pelas tradicionais interpretações de voz e violão. Pádua promete um espetáculo vibrante e dinâmico, diferente do habitual formato intimista do Luau. Com músicas e ritmos contagiantes, o público será convidado a cantar e dançar alguns dos grandes sucessos das festas juninas.

O projeto que segue até agosto é realizado por meio da Lei Goyazes, do Governo do Estado de Goiás, Secretaria de Estado da Cultura, com o patrocínio da Via Nut.