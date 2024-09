“Pádua convida Elas”, recebe Nila Branco e Grace Carvalho, nesta sexta (20) no Setor Jaó

Em tom intimista e com entrada gratuita, o cantor e compositor Pádua recebe as cantoras Nila Branco e Grace Carvalho para show dentro do projeto Pádua Convida Elas, no Luau da Liberdade.

A apresentação será nesta sexta-feira (20), às 20h30, na Praça Santa Cruz, localizada no Setor Jaó. Essa é a 2ª edição do evento, a primeira contou com a participação de Maria Eugênia.

“Queremos proporcionar uma experiência cultural para quem deseja conhecer um pouco mais do nosso rico repertório musical goiano e brasileiro”, destaca Pádua, que começou a cantar profissionalmente em 1976. Já o primeiro disco foi lançado em 1985. Ao todo são 13 álbuns, sendo "Camelô de Cantorias" o mais recente.

“Esperamos um público bem eclético. Além daqueles que já são amantes da música, queremos proporcionar uma experiência cultural para quem deseja conhecer um pouco mais do nosso rico repertório musical goiano e brasileiro,” acrescenta.

O evento é promovido pelo Instituto Cultural Sicoob UniCentro Br. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram no perfil @paduacantador.

Serviço:

Pádua convida Elas – Nila Branco e Grace Carvalho

Quando: 20 de setembro (sexta-feira), às 20h30

Local: Praça Santa Cruz, Setor Jaó - Goiânia (GO)

Entrada gratuita