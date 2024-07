Pádua e Maria Eugênia se apresentam no 5º Luau da Liberdade 2024

Já conhecido por suas noites de música e cultura ao ar livre, O Luau da Liberdade retorna em sua quinta edição, trazendo uma atração imperdível, nesta sexta-feira (19), às 20h30, na Praça Santa Cruz, no Setor Jaó, em Goiânia.

Dessa vez, o cantor e compositor Pádua recebe a cantora Maria Eugênia (foto) para um show especial. Juntos, eles apresentarão composições próprias e interpretações de clássicos da música popular brasileira. O evento tem entrada gratuita.

Realizado por meio da Lei Goyazes, do Governo do Estado de Goiás, e da Secretaria de Estado da Cultura e com o patrocínio da Via Nut, o projeto teve início em 2018 e, neste ano, a programação segue até agosto.

“Vamos continuar promovendo a cultura goiana e fortalecendo os laços com a comunidade. É uma oportunidade de trocas culturais através da música”, convida Pádua.